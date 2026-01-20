Samsung работает над улучшением уведомлений от Galaxy Ring для смартфонов. Умное кольцо сможет сообщать уровень заряда в момент потери связи, напоминать о регулярной зарядке и предупреждать, как долго устройство остаётся отключённым от телефона.

Уведомление о потере связи будет включать уровень батареи кольца в момент разъединения

Система будет напоминать заряжать Galaxy Ring регулярно, чтобы не допускать полной разрядки

Новая функция предупредит пользователей, как долго кольцо находится без подключения к смартфону

Samsung уже отправляет некоторые уведомления от Galaxy Ring на подключённый смартфон, включая информацию о батарее и статусе подключения. Скоро эти уведомления могут стать умнее и заметно полезнее.

Новые типы уведомлений

Samsung работает над улучшением уведомлений, которые Galaxy Ring отправляет на смартфоны, согласно коду приложения Galaxy Ring Manager, обнаруженному изданием Android Authority. Одно из улучшений касается уведомления, которое отправляется при разъединении Galaxy Ring со смартфоном. Оно может начать включать информацию об уровне заряда кольца в момент потери связи. Это позволит пользователям понять, забыли ли они аксессуар где-то или его батарея разрядилась. Устройство также может специально подтолкнуть пользователей регулярно заряжать Galaxy Ring до того, как батарея разрядится, и не давать ей садиться полностью, чтобы поддерживать здоровье кольца. Ещё один тип уведомлений может сообщать пользователям, как долго их кольцо находится без подключения к смартфону. Это может служить напоминанием о севшей батарее или забытом кольце.

Статус разработки

Подсказки о новых уведомлениях обнаружили в последней версии приложения Galaxy Ring Manager, но функция всё ещё находится в разработке. Как обычно бывает с такими вещами, строгого графика её выхода для пользователей нет, хотя это может произойти скоро.

Когда обновление выйдет, оно станет улучшением качества жизни для уведомлений, которые Galaxy Ring сейчас отправляет. Кольцо посылает сигнал, когда его батарея опускается до 15 процентов, и отправляет простое уведомление при потере связи с телефоном. Другие умные кольца не имеют похожих уведомлений. Oura Ring не уведомляет пользователей при отключении от смартфона и показывает статус подключения только внутри приложения.





Samsung запустила Galaxy Ring прошлым летом.