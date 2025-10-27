Разработчики мессенджера Max сообщили о важном достижении: число зарегистрированных пользователей в сервисе перевалило за 50 миллионов. В октябре среднесуточная аудитория составила более 19 миллионов человек, а пиковое значение было зафиксировано 22 октября, когда этот показатель достиг 22,5 миллионов.

С момента запуска приложения пользователями было отправлено 3,7 миллиарда текстовых сообщений, совершено 842 миллиона звонков и записано свыше 25 миллионов видеосообщений. Общее количество групповых чатов достигло отметки в 7,6 миллионов. Образовательная платформа «Сферум» стала доступна по всей территории России, и число ее пользователей превысило 10 миллионов.

Стоит напомнить, что Max — это цифровая платформа VK, объединяющая в себе мессенджер и ряд других сервисов для пользователей. В мессенджере реализованы функции аудио- и видеозвонков, обмена текстовыми и голосовыми сообщениями, передачи файлов большого размера, денежных переводов, а также в тестовом режиме запущены информационные каналы. Платформа интегрирует бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов. Приложение входит в реестр отечественного программного обеспечения. Max доступен для использования на мобильных устройствах, компьютерах и через веб-браузер. С 1 сентября 2025 года Max должен быть предустановлен на всех смартфонах и планшетах, реализуемых на территории России. К концу июня 2025 года разработчики анонсировали, что в Max зарегистрировано более миллиона пользователей. В августе число зарегистрированных пользователей в Max превысило 18 миллионов, в начале сентября — 30 млн, а в начале октября — 40 млн.