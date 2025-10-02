Команда разработчиков мессенджера Max объявила о важном достижении: в сервисе зарегистрировано более 40 миллионов пользователей. С момента запуска платформы пользователи совершили более полумиллиарда звонков и отправили более двух миллиардов сообщений.

Разработчики также предоставили другие статистические данные. К тестированию функции каналов в Max присоединились более 8 тысяч авторов контента с платформ «ВКонтакте», «Дзен», Telegram и «Одноклассники». В середине сентября компания Max запустила в пилотном режиме функцию «Цифровой ID», которая представляет собой аналог бумажных документов для подтверждения статуса учащегося, многодетного родителя, а также возраста, например при покупке товаров категории 18+. «Цифровой ID» внедряется в кассах самообслуживания таких крупных российских ритейлеров, как «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток».

В сентябре текущего года в 39 регионах России были запущены чат-боты МФЦ в рамках национального мессенджера. С помощью этих чат-ботов пользователи могут отслеживать статус своих обращений, записываться на прием и получать справочную информацию об адресах, статистике приема и загруженности отделений.

Напомним, Max — цифровая платформа VK, включающая в себя мессенджер и набор пользовательских сервисов. В мессенджере доступны функции аудио- и видеозвонков, чаты, отправка голосовых сообщений и больших файлов, денежные переводы, а также информационные каналы в тестовом режиме. Платформа интегрирует в себя бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов. Приложение внесено в реестр отечественного программного обеспечения. Max доступен на различных платформах: в мобильной, десктопной и веб-версии. С начала сентября 2025 года мессенджер Max должен быть предустановлен на всех смартфонах и планшетах, продаваемых в России. В конце июня 2025 года разработчики объявили о регистрации более миллиона пользователей Max, в августе их число превысило 18 миллионов, в начале сентября — 30 миллионов, а к середине месяца — 35 миллионов.