Разработчики «ВКонтакте» анонсировали обновление сервиса коротких видеороликов. В «VK Клипах» теперь доступен раздел «Тренды». Согласно заявлению представителей компании, интегрированные тренды облегчают процесс создания контента: при публикации авторам предлагаются популярные «хештеги» и музыкальные композиции.

Специально созданный раздел аккумулирует актуальные тенденции и календарь значимых событий, помогая авторам отслеживать текущие тренды и определять потенциально интересные темы для будущих видео.

«Клипы с трендовым хештегом или треком становятся заметными в ленте и чаще попадают в поле внимания: алгоритмы учитывают актуальность темы и интересы зрителей, помогая качественным роликам выходить на более широкую аудиторию. Механика доступна сообществам и профилям «ВКонтакте», — рассказали во «ВКонтакте».

Во втором квартале 2025 года среднесуточное количество просмотров «VK Клипов» достигло отметки в 2,93 миллиарда, что на 70% превосходит показатели аналогичного периода прошлого года. Время, которое пользователи проводят в сервисе, увеличилось в 2,2 раза, что обусловлено расширением аудитории, совершенствованием рекомендательных алгоритмов и внедрением новых функций. Число загруженных клипов выросло в шесть раз, а количество авторов увеличилось на 118%.