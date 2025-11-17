Сообщается, что советы директоров и высшее руководство компании готовятся к возможному уходу Тимa Кука с поста генерального директора уже в начале следующего года. Такое решение, возможно, будет принято после публикации отчета Apple о доходах в конце января, что даст новому руководству время адаптироваться к своим обязанностям перед крупными корпоративными мероприятиями, такими как Всемирная конференция разработчиков (WWDC) в июне.

Тим Кук, которому сейчас 65 лет, занимает должность генерального директора Apple с момента ухода Стива Джобса в отставку в 2011 году. Он уже превзошел по длительности руководство Джобса, а под его руководством рыночная капитализация компании выросла с 350 миллиардов долларов до рекордных 4 триллионов долларов. В то же время, Apple, по сообщениям, сталкивается с определенными трудностями в поиске правильного направления развития в области искусственного интеллекта.

Как отмечает Financial Times, окончательное решение относительно преемника Кука или сроков его ухода пока не принято. Однако наиболее вероятным кандидатом на пост следующего генерального директора считается старший вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тёрнус.