За май 2025 года сервис Почта Mail заблокировал 15 миллионов мошеннических писем, которые рассылались от имени известных маркетплейсов. В сообщениях злоумышленники предлагали принять участие в розыгрыше ценных призов, переходя по ссылкам на фальшивые сайты. Благодаря работе антиспам-системы количество жалоб пользователей на подобные письма сократилось на 40%.

Мошенники рассылали письма с поддельными розыгрышами

В мае 2025 года основным видом спама стали письма с предложениями принять участие в розыгрыше подарков. Злоумышленники отправляли рассылки якобы от крупных маркетплейсов, обещая выигрыш в несколько сотен тысяч рублей или дорогие призы.

В письмах содержались ссылки, ведущие на фишинговые сайты, которые имитировали интерфейс популярных маркетплейсов. На этих страницах от получателей требовалось оплатить «комиссию» за получение выигрыша, а переводы шли на счета физических лиц. Дополнительно на таких сайтах размещались поддельные документы для придания правдоподобия.

Мошенники также пытались получить персональные данные пользователей, включая номера банковских карт. Почта Mail заблокировала более 3 000 доменов, которые использовались для рассылки подобных писем.

Почта Mail усилила защиту от мошенников

Руководитель команды спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков отметил, что специалисты компании постоянно обновляют алгоритмы защиты:

«Мошенники становятся всё изощрённее, а мы ежедневно усиливаем алгоритмы фильтрации для защиты пользователей. Сокращение количества жалоб на спам говорит о том, что наши ML-системы справляются с нежелательными письмами, быстро самообучаются и создают невыгодные условия для мошенников».

Почта Mail рекомендует пользователям быть осторожными: проверять адрес отправителя, не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить личные данные на неизвестных сайтах и сообщать о подозрительных письмах через специальные функции в почтовом сервисе.