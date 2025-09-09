Холдинг VK, владеющий агрегатором «Дзен», и «Яндекс» договорились о продлении редиректа с домена yandex.ru на платформу «Дзен». Соглашение заключено на два года и позволит сохранить прежнюю схему перенаправления трафика, сообщили источники РБК.

Условия сделки

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили факт продления договора, уточнив, что домен yandex.ru по-прежнему принадлежит компании. В VK также сообщили о сделке, но без раскрытия деталей.





По информации собеседников на медиарынке, договор предполагает продление рекламного сотрудничества:

«Дзен» продолжит использовать рекламную сеть «Яндекса»;

поисковая строка «Яндекса» останется встроенной в «Дзен»;

модель взаимодействия строится по принципу разделения доходов (revenue share).

Эксперты отмечают, что это решение позволяет «Яндексу» расширять рекламный инвентарь без дополнительных инвестиций, а VK — увеличивать доходы без роста операционных расходов.





Как менялись активы VK и «Яндекса»

В сентябре 2022 года VK приобрёл у «Яндекса» сервисы «Дзен» и «Новости», а поисковик получил контроль над сервисом Delivery Club. После сделки:

домен dzen.ru стал главной страницей «Дзена»;

домен ya.ru — новой стартовой страницей «Яндекса»;

— новой стартовой страницей «Яндекса»; при переходе на yandex.ru пользователи перенаправлялись на «Дзен».

Переходный период был рассчитан на три года и заканчивался осенью 2025-го. Новое соглашение фактически закрепляет продолжение этой схемы.





Для чего VK нужен yandex.ru

До сделки в 2022 году аудитория yandex.ru достигала 77,2 млн пользователей в месяц (по данным Mediascope). Для сравнения: у «Дзена» — 46,1 млн, у «Новостей» — 25,1 млн. Значительная часть трафика шла именно через поисковую строку «Яндекса».

По словам экспертов, сохранение редиректа — это «win-win» для обеих компаний:





VK получает устойчивый источник трафика;

«Яндекс» — дополнительный доход и расширение рекламных возможностей;

— дополнительный доход и расширение рекламных возможностей; медиа — доступ к аудитории через рекомендательные алгоритмы «Дзена».

С конца 2024 года на «Дзене» работает новая модель распределения трафика: при переходе по сюжету пользователь попадает на канал СМИ внутри платформы. Издания отмечают кратный рост посещаемости после внедрения этого формата.

Значение для рынка

По мнению экспертов, продление договора позволит поддерживать региональные медиа, которые зависят от трафика «Дзена» и получают через него новых читателей. Это также снижает конкуренцию между VK и «Яндексом», обеспечивая более устойчивую экосистему на медиарынке.