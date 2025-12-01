1 декабря Яндекс Музыка запустила «Распаковку 2025» — ежегодный формат, в котором пользователи могут посмотреть, что они слушали чаще всего, и изучить разные элементы своей музыкальной активности за прошедший год.

Подписчики Плюса уже получили доступ к индивидуальной статистике. В подборке указано общее время, проведённое в сервисе, трек, с которого начался год, самые часто звучавшие исполнители, пополнения Коллекции и виртуальный персонаж, отражающий стиль прослушивания в 2025 году. В отчёт также включены видеопоздравления от артистов, список посещённых концертов и рекомендации на события 2026 года.

В этом году стриминг впервые добавил интерактивную механику: сервис формирует топ-5 исполнителей, треков, подкастов и концертов, а пользователь сам выбирает, чем именно хочет поделиться с друзьями.

Отдельная статистика подготовлена и для артистов. На их страницах отображается, сколько дней фанаты слушали музыку конкретного исполнителя, а также подробная аналитика: число прослушиваний, пресейвов, донатов и наиболее популярных треков. Аналогичные итоги появились и в разделах подкастов.

Пользователям также доступен плейлист «Мой 2025» с наиболее прослушиваемыми композициями и трейлер года — короткая звуковая выжимка, позволяющая вспомнить свои музыкальные предпочтения за минуту.





3 декабря сервис проведёт ежегодную премию и вручит награды самым популярным артистам. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в VK Видео, а режиссёрскую версию впервые покажет телеканал НТВ.