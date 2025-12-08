Samsung производит не только смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, но и множество внутренних компонентов для них. Среди этих компонентов — камеры, и южнокорейская компания будет выпускать инновационный объектив с непрерывным оптическим зумом для смартфонов.

Китайский бренд Tecno объявил о создании двух модулей оптического зума: Dual-Mirror Reflect Telephoto и Freeform Continuum Telephoto. Производством этих телемодулей займутся Samsung и тайваньская компания Largan. По данным Tecno, модуль Dual-Mirror Reflect Telephoto будет готов к применению в смартфонах уже в следующем году, тогда как Freeform Continuum Telephoto потребуется как минимум год до коммерческого внедрения.

Dual-Mirror Reflect Telephoto использует два зеркала для фокусировки света и на 50% компактнее традиционных объективов с зумом. Модуль создаёт «пончиковидное» боке, подобное эффекту зеркальных объективов, известных по DSLR и беззеркальным камерам.

Недостатком такого решения является потеря одного стопа света, то есть световой поток, попадающий на сенсор, сокращается примерно вдвое.

Freeform Continuum Telephoto во многом напоминает непрерывные объективы от Sony и LG. Это одиночный перископический модуль с непрерывным зумом в пределах 1x-9x. Благодаря этому не требуется отдельный телеобъектив — основная камера справляется с задачей, работая вместе с этим модулем. В результате пользователь получает несколько преимуществ:

— более чёткие детали на любом фокусном расстоянии,

— отсутствие видимого «скачка» при переходе между разными камерами и объективами,

— улучшенное качество изображения на всём диапазоне зума благодаря использованию крупного сенсора основной камеры.





Однако у подобного решения уже отмечен недостаток: на Sony Xperia 1 VII, где используется похожий модуль, резкость ниже по сравнению с фиксированными телеобъективами. Пока неизвестно, удалось ли Tecno исправить этот недостаток. Если да, подобные системы могут появиться в будущих флагманских смартфонах.

Если технология окажется удачной, Samsung стоит рассмотреть возможность внедрения аналогичного (или улучшенного) решения в линейку Galaxy. Компания уже разработала более компактный телемодуль ALoP (All Lenses on Prism) — он меньше по размерам, пропускает больше света и обеспечивает более чистые и яркие снимки. Однако ALoP не поддерживает непрерывный оптический зум.