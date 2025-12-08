tecno freeform continuum telephoto lens 1x to 9x optical zoom 1200x675 1
Samsung производит не только смартфоны, планшеты и другие мобильные устройства, но и множество внутренних компонентов для них. Среди этих компонентов — камеры, и южнокорейская компания будет выпускать инновационный объектив с непрерывным оптическим зумом для смартфонов.

Китайский бренд Tecno объявил о создании двух модулей оптического зума: Dual-Mirror Reflect Telephoto и Freeform Continuum Telephoto. Производством этих телемодулей займутся Samsung и тайваньская компания Largan. По данным Tecno, модуль Dual-Mirror Reflect Telephoto будет готов к применению в смартфонах уже в следующем году, тогда как Freeform Continuum Telephoto потребуется как минимум год до коммерческого внедрения.

Dual-Mirror Reflect Telephoto использует два зеркала для фокусировки света и на 50% компактнее традиционных объективов с зумом. Модуль создаёт «пончиковидное» боке, подобное эффекту зеркальных объективов, известных по DSLR и беззеркальным камерам.

tecno dual mirror reflect telephoto lens module smartphones

Недостатком такого решения является потеря одного стопа света, то есть световой поток, попадающий на сенсор, сокращается примерно вдвое.

Freeform Continuum Telephoto во многом напоминает непрерывные объективы от Sony и LG. Это одиночный перископический модуль с непрерывным зумом в пределах 1x-9x. Благодаря этому не требуется отдельный телеобъектив — основная камера справляется с задачей, работая вместе с этим модулем. В результате пользователь получает несколько преимуществ:
— более чёткие детали на любом фокусном расстоянии,
— отсутствие видимого «скачка» при переходе между разными камерами и объективами,
— улучшенное качество изображения на всём диапазоне зума благодаря использованию крупного сенсора основной камеры.


Однако у подобного решения уже отмечен недостаток: на Sony Xperia 1 VII, где используется похожий модуль, резкость ниже по сравнению с фиксированными телеобъективами. Пока неизвестно, удалось ли Tecno исправить этот недостаток. Если да, подобные системы могут появиться в будущих флагманских смартфонах.

Если технология окажется удачной, Samsung стоит рассмотреть возможность внедрения аналогичного (или улучшенного) решения в линейку Galaxy. Компания уже разработала более компактный телемодуль ALoP (All Lenses on Prism) — он меньше по размерам, пропускает больше света и обеспечивает более чистые и яркие снимки. Однако ALoP не поддерживает непрерывный оптический зум.

Источник: Sammobile
