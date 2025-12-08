М.Видео добавила мотоциклы в ассортимент собственной площадки: в каталоге появились внедорожные модели DAREX Moto TIMER объёмом 250 и 300 куб. см, доступные для заказа онлайн.

ПАО «М.видео» сообщило о расширении товарных категорий и запуске продаж техники для активного отдыха. Первым предложением стала линейка DAREX Moto TIMER — две модификации объёмом 250 и 300 куб. см в нескольких цветовых вариантах. Мотоциклы доступны для покупки с доставкой, а скидка до 37% снижает стоимость в период зимних закупок: TIMER 250 продаётся за 165 000 рублей, TIMER 300 — за 175 900 рублей. Модели поставляются частично собранными и сопровождаются годовой гарантией.

Каждая из версий предназначена для езды по пересечённой местности и рассчитана на пользователей с разным уровнем подготовки. Цветовая гамма включает чёрный, синий, красный, зелёный и фиолетовый варианты. Покупателю доступна стандартная онлайн-процедура оформления заказа, которая применяется для других категорий маркетплейса.

Развитие каталога в 2025 году связано с переходом покупателей к мультикатегорийным онлайн-покупкам — от электроники и бытовой техники до товаров для спорта, хобби и активного отдыха. Расширение ассортимента, включая специализированную технику, должно увеличить выбор на платформе и привлечь пользователей, заинтересованных в разнообразных практичных товарах в едином интерфейсе.

Владислав Бакальчук отметил:





«Запуск продаж мотоциклов в М.Видео — это не просто расширение ассортимента нашего маркетплейса, а очередной шаг к тому, чтобы сделать платформу удобной под любой запрос клиента. Мы видим спрос от клиентов, слышим пожелания продавцов, которые просят открыть такие категории, и реагируем быстро — без лишней бюрократии и долгих циклов согласований. Каждый раз, когда общаюсь с селлерами, понимаю: рынок меняется быстрее, чем кто-то успевает писать правила. И теперь покупка мотоцикла онлайн — это удобно и не вызывает удивления. Мы не делим себя на “платформу и селлеров”. Мы одна команда. И если рынок требует новых товаров — значит, мы будем их привозить. Главное — чтобы людям было удобно покупать, а продавцам — честно и прозрачно работать. Все остальное — вопрос техники».

