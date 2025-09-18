М.Видео-Эльдорадо первой в стране (вместе с другими ритейлерами, такими как МТС) начала продажи нового iPhone 17 — смартфоны поступят к клиентам, оформившим предзаказ, уже с конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Спрос на iPhone 17 побил рекорды предзаказов
По словам коммерческого директора М.Видео-Эльдорадо Сергея Уварова, интерес покупателей к новой линейке Apple значительно выше прошлогодних показателей. Спрос на iPhone 17 с памятью 256 ГБ оказался вдвое больше по сравнению с iPhone 16 в 2024 году.
- iPhone 17 Pro 256 ГБ заказывают на 20% чаще, чем прошлогоднюю модель.
- iPhone 17 Pro 512 ГБ показал рост предзаказов на 25%.
- iPhone 17 Pro Max стал самым популярным устройством, на него пришлось 42% всех заказов.
В линейке цветов лидером стал новый оранжевый, его выбрали треть покупателей, а среди Pro и Pro Max — 41%. Серебристый и голубой варианты делят второе место. iPhone 17 Air также показал положительную динамику, но его доля составила 3,5% от общего объема заказов.
Цены iPhone 17 в России в М.Видео
- iPhone 17 256 ГБ — 107 999 ₽
- iPhone 17 512 ГБ — 129 999 ₽
- iPhone 17 Air 256 ГБ — 134 999 ₽
- iPhone 17 Air 512 ГБ — 164 999 ₽
- iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 ₽
- iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 ₽
- iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 ₽
- iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 ₽
Новые возможности iPhone 17
Линейка iPhone 17 получила обновленный дизайн и расширенные технические характеристики.
- Дисплеи: от 6,3″ (базовая версия) до 6,9″ (Pro Max), технология ProMotion (120 Гц), Always-On, яркость до 3000 нит.
- Корпус: алюминий в iPhone 17 и Pro, титан — в iPhone Air.
- Процессоры: A19 в iPhone 17 и Air, A19 Pro в Pro и Pro Max.
- Камеры:
- iPhone 17 — двойной модуль (48 МП + 12 МП).
- iPhone Air — один модуль 48 МП с технологией Fusion.
- Pro и Pro Max — тройная система (48 МП + телеобъектив + ультраширокий), поддержка ProRes RAW.
- Фронтальная камера: 24 МП с Center Stage.
- Защита: новое покрытие Ceramic Shield 2.
- Автономность: до 30 часов воспроизведения видео у Pro Max.
- Беспроводные технологии: N1-чип с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.
Сергей Уваров, коммерческий директор М.Видео-Эльдорадо:
Мы рады представить iPhone 17 российским покупателям одними из первых. Каждый запуск новой линейки Apple в нашей стране становится большим событием, и мы сделали всё, чтобы представить новинку как можно раньше. Уже сейчас мы фиксируем высокий интерес к iPhone 17, особенно к моделям Pro и Pro Max, а также к новым цветам. Для нас важно не только привезти долгожданный смартфон, но и предложить покупателям все удобные варианты его покупки — от онлайн-заказа и быстрой доставки до рассрочки на 24 месяца без переплат. Мы уверены, что iPhone 17 станет главным технологическим хитом этого сезона.