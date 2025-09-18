М.Видео-Эльдорадо первой в стране (вместе с другими ритейлерами, такими как МТС) начала продажи нового iPhone 17 — смартфоны поступят к клиентам, оформившим предзаказ, уже с конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Спрос на iPhone 17 побил рекорды предзаказов

По словам коммерческого директора М.Видео-Эльдорадо Сергея Уварова, интерес покупателей к новой линейке Apple значительно выше прошлогодних показателей. Спрос на iPhone 17 с памятью 256 ГБ оказался вдвое больше по сравнению с iPhone 16 в 2024 году.

iPhone 17 Pro 256 ГБ заказывают на 20% чаще, чем прошлогоднюю модель.

iPhone 17 Pro 512 ГБ показал рост предзаказов на 25%.

iPhone 17 Pro Max стал самым популярным устройством, на него пришлось 42% всех заказов.

В линейке цветов лидером стал новый оранжевый, его выбрали треть покупателей, а среди Pro и Pro Max — 41%. Серебристый и голубой варианты делят второе место. iPhone 17 Air также показал положительную динамику, но его доля составила 3,5% от общего объема заказов.

Цены iPhone 17 в России в М.Видео

iPhone 17 256 ГБ — 107 999 ₽

iPhone 17 512 ГБ — 129 999 ₽

iPhone 17 Air 256 ГБ — 134 999 ₽

iPhone 17 Air 512 ГБ — 164 999 ₽

iPhone 17 Pro 256 ГБ — 159 999 ₽

iPhone 17 Pro 512 ГБ — 189 999 ₽

iPhone 17 Pro Max 256 ГБ — 179 999 ₽

iPhone 17 Pro Max 512 ГБ — 209 999 ₽

Новые возможности iPhone 17

Линейка iPhone 17 получила обновленный дизайн и расширенные технические характеристики.





Дисплеи : от 6,3″ (базовая версия) до 6,9″ (Pro Max), технология ProMotion (120 Гц), Always-On, яркость до 3000 нит.

: от 6,3″ (базовая версия) до 6,9″ (Pro Max), технология ProMotion (120 Гц), Always-On, яркость до 3000 нит. Корпус : алюминий в iPhone 17 и Pro, титан — в iPhone Air.

: алюминий в iPhone 17 и Pro, титан — в iPhone Air. Процессоры : A19 в iPhone 17 и Air, A19 Pro в Pro и Pro Max.

: A19 в iPhone 17 и Air, A19 Pro в Pro и Pro Max. Камеры : iPhone 17 — двойной модуль (48 МП + 12 МП). iPhone Air — один модуль 48 МП с технологией Fusion. Pro и Pro Max — тройная система (48 МП + телеобъектив + ультраширокий), поддержка ProRes RAW.

: Фронтальная камера : 24 МП с Center Stage.

: 24 МП с Center Stage. Защита : новое покрытие Ceramic Shield 2.

: новое покрытие Ceramic Shield 2. Автономность : до 30 часов воспроизведения видео у Pro Max.

: до 30 часов воспроизведения видео у Pro Max. Беспроводные технологии: N1-чип с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

Сергей Уваров, коммерческий директор М.Видео-Эльдорадо: