Власти Тюмени ограничили движение мотоциклов в центре города в ночное время. Новые правила вступили в силу накануне и направлены на снижение уровня шума и количества ДТП.

Запрет будет действовать по ночам и только в центре

С 22:00 до 07:00 движение мотоциклов запрещено на ключевых участках центральных улиц Тюмени. Речь идёт об улицах Республики (от Профсоюзной до Ямской), Ленина (от Республики до Профсоюзной), Ямской (от Коммунистической до Полевой) и Луначарского (от Коммунистической до Полевой). На этих отрезках установлены соответствующие дорожные знаки.

Как сообщили в администрации города, цель ограничения — защита жителей от ночного шума и предотвращение аварийных ситуаций с участием байкеров. Решение приняли после анализа обращений горожан и статистики по нарушениям.

Власти объяснили причины и порядок контроля

Начальник отдела департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Павел Долговых отметил, что подобная мера в Тюмени применяется впервые. Однако, по его словам, аналогичный подход уже используется в отношении большегрузов в сезон, и он показал эффективность.

«На мототранспорте мы наблюдаем нарушение ПДД чаще, чем в случае с автомобилями. Есть прецеденты, когда мотоциклисты, не имея прав, выезжают на дороги общего пользования, создавая аварийные ситуации», — пояснил Долговых.

Он также отметил, что Набережная Тюмени — популярное место вечернего отдыха. Именно поэтому ограничения решили ввести в этом районе, чтобы обезопасить пешеходов и других участников движения.





Контроль — патрули, мотовзвод и камеры

Соблюдение запрета будет контролироваться патрулями ДПС, которые получат поддержку от специального мотовзвода. Кроме того, фиксация нарушений будет вестись с помощью камер видеонаблюдения.

Для жителей центрального района, использующих мотоцикл как основной транспорт, сделано исключение: они смогут беспрепятственно возвращаться домой в ночное время.