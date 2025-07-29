Ural Motorcycles разработал недорогую модель с коляской, адаптированную для повседневной езды. Производство наладят в КНР.

Компания Ural Motorcycles, владеющая Ирбитским мотоциклетным заводом, представила новую модель — молодежный мотоцикл с коляской под названием Ural Neo 500. Это первый продукт марки, ориентированный на простоту эксплуатации и доступность. Сборку организуют не в России и не в Казахстане, где у Урала уже есть производственные мощности, а в Китае — на площадке партнёра Yingang.

Характеристики и назначение

Ural Neo 500 получил бензиновый двигатель объёмом 500 куб. см с водяным охлаждением, развивающий 35 л.с. В компании подчёркивают, что мотоцикл рассчитан на повседневную сезонную эксплуатацию и заметно проще в управлении, чем классические модели бренда.

Целевая аудитория — молодые водители, которым нужен стильный и функциональный транспорт с ретро-эстетикой, но без избыточной массы и технических сложностей.

Цена и старт продаж

На западных рынках, где традиционно высок спрос на технику марки Ural, новая модель будет стоить около 15 000 долларов США — эквивалент 1,2 млн рублей. Для сравнения: базовая версия классического Ural Gear-Up в США продаётся от $20 000 (1,6 млн рублей). Таким образом, Neo 500 станет самым доступным мотоциклом в актуальной линейке бренда.

Продажи планируют начать в 2026 году.