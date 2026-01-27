Компания Yahoo объявила о запуске нового поискового инструмента с поддержкой искусственного интеллекта под названием Yahoo Scout. Сервис уже доступен в формате бета-версии и работает на основе ИИ-модели Claude, разработанной компанией Anthropic.

По словам Yahoo, Scout «синтезирует» информацию из открытых источников в интернете, а также использует собственные данные и контент компании для формирования ответов на поисковые запросы, заданные на естественном языке. Интерфейс сервиса будет включать интерактивные мультимедийные элементы, структурированные списки и таблицы, а также видимые ссылки на источники, что должно упростить проверку достоверности информации.

Параллельно с запуском Scout компания анонсировала создание единой «интеллектуальной платформы», которая будет внедряться в различные продукты Yahoo. В их числе — ИИ-сводки в Yahoo Mail, раздел «ключевые выводы» в Yahoo News и аналитика матчей и событий в Yahoo Sports. Scout также будет интегрирован в Yahoo Shopping для предоставления рекомендаций и ссылок на покупку товаров, а в Yahoo Finance — для отображения финансовых показателей компаний, аналитических рейтингов и объяснения изменений котировок в режиме реального времени. Со временем, как отмечает Yahoo, механизм ответов Scout станет более персонализированным и будет ориентирован на более глубокое взаимодействие с пользователем.

Для сравнения, Google начала демонстрировать возможности генеративного ИИ в поиске еще в 2023 году, а в прошлом году режим AI Mode стал широко доступен в США. Параллельно компания активно интегрирует свои ИИ-модели в экосистему продуктов, включая Gmail и сервисы для онлайн-покупок.