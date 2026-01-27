Nothing Phone (4a) получил сертификацию TDRA в ОАЭ 22 января 2026 года под моделью A069, что указывает на скорый глобальный релиз — по данным инсайдеров, анонс состоится в первом квартале 2026 года.

Модель A069 (Nothing Phone 4a) и A069B (Phone 4a Pro) сертифицированы для выхода на нескольких рынках

Phone (4a) получит Snapdragon 7s Gen 4, версия Pro — Snapdragon 7 Gen 4

Цена 12/256 ГБ версии Phone (4a) составит около $475, Pro-модель обойдётся в $540

Сертификация и сроки запуска

Nothing Phone (4a) появился на платформе сертификации TDRA в ОАЭ, что указывает на скорый запуск устройства в регионе. Сертификация была выдана 22 января 2026 года для модели A069 с регистрационным номером оборудования ER55923/06. В листинге устройство обозначено просто как «смартфон» без раскрытия характеристик или подтверждения названия Nothing Phone (4a).

Это произошло после того, как та же модель появилась в базе данных сертификации IMEI в сентябре, подтвердив запуск устройства на нескольких рынках. По данным инсайдера Йогеша Брара от октября, Nothing планирует запустить серию Phone (4a) в первом квартале 2026 года, а значит, анонс может состояться к марту. Модель A069 — это стандартная версия Phone (4a), тогда как A069B — Phone (4a) Pro, следуя той же схеме, что использовалась для серии Phone (3a).

Кодовое имя и маркетинг

Nothing обычно использует кодовые имена в стиле покемонов для своих устройств. Основываясь на номере модели, Phone (4a) может получить кодовое имя Bellsprout — покемон под номером 0069 в Покедексе. Компания может начать тизерить запуск с помощью криптичных изображений покемонов в ближайшие недели.

Характеристики и цены

Более ранние утечки от разработчика MlgmXyysd раскрыли ключевые характеристики. Phone (4a) будет работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 4, тогда как Phone (4a) Pro получит более мощный Snapdragon 7 Gen 4. Оба чипсета представляют собой апгрейд по сравнению с серией Phone (3a), которая использовала Snapdragon 7s Gen 3. Только Pro-модель будет поддерживать eSIM.





Версия 12/256 ГБ Phone (4a) обойдётся примерно в $475, тогда как Pro-модель будет стоить $540. Оба смартфона выйдут в четырёх цветах: розовом, белом, чёрном и синем.

Бюджетные наушники Nothing Headphone (a)

Nothing также работает над бюджетными наушниками под названием Nothing Headphone (a). Они будут оснащены пластиковым корпусом и выйдут в ярких цветах, включая розовый и жёлтый, наряду со стандартными белым и чёрным вариантами.