Samsung представила Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Milano Cortina 2026 — смартфон получат бесплатно около 3800 спортсменов из 90 стран.

Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition отличается золотым покрытием рамок, петель и колец камер, а также синей задней панелью

В комплекте идёт специальный чехол с магнитным кольцом, олимпийские обои и предустановленные приложения для спортсменов

Samsung предоставит eSIM с 100 ГБ 5G-трафика для каждого участника Игр

Дизайн и символика Olympic Edition

На протяжении нескольких лет Samsung запускает олимпийскую версию одного из своих флагманских смартфонов почти на каждых Олимпийских играх, предлагая его бесплатно всем спортсменам, участвующим в соревнованиях. Компания продолжает эту традицию на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх Milano Cortina 2026 со смартфоном Galaxy Z Flip 7.

Samsung выпустила Galaxy Z Flip 7 Olympics Edition специально для зимних Олимпийских игр Milano Cortina 2026. Компания предоставит устройство бесплатно всем спортсменам, участвующим в Олимпийских и Паралимпийских играх. По данным Samsung, в соревнованиях примут участие около 3800 олимпийцев и паралимпийцев из 90 стран.

Боковые рамки, петля и кольца на задних камерах Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition окрашены в золотой цвет, который «символизирует стремление спортсменов к совершенству и моментам на подиуме». Задняя панель устройства выполнена в синих тонах, что «соответствует уникальному стилю Milano Cortina 2026», и украшена брендингом Samsung и Олимпийских игр. Однако это не единственные отличия от стандартной модели.

Комплектация и специальные функции

Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition поставляется в другой коробке. На ней изображён смартфон специального издания с брендингом Samsung и Олимпийских игр. Внутри коробки Samsung предлагает чехол с синим магнитным кольцом на задней панели для совместимости с магнитными аксессуарами, который гармонирует с внешним видом телефона. В комплект также входят «специальные обои на тему зимних Олимпийских игр, созданные специально для Milano Cortina 2026».





Samsung предустановила на Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition несколько «приложений и сервисов для поддержки спортсменов на протяжении Milano Cortina 2026». Это включает приложения Olympic Games, Athlete365, Pinquest и горячую линию МОК. Приложение Athlete365 интегрировано в функцию Galaxy AI Now Brief, которая будет «держать спортсменов в курсе последних новостей Олимпийских игр с первого взгляда на FlexWindow». Кроме того, техногигант предоставит телефон с eSIM, включающей 100 ГБ 5G-трафика.

Комментарий Samsung

Стефани Чой, исполнительный вице-президент и глава центра мобильного маркетинга Samsung Mobile eXperience Business, заявила: