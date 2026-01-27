Apple представила второе поколение трекера AirTag с улучшенными характеристиками для отслеживания потерянных вещей. Новинка получила чип сверхширокополосной связи второго поколения, увеличенную дальность Bluetooth и динамик, который стал громче на 50%. Хотя компания не называет устройство AirTag 2, а просто «новый AirTag»

Дальность функции Precision Finding выросла на 50% благодаря новому UWB-чипу

Громкость встроенного динамика увеличилась вдвое для поиска трекера в сумках и под мебелью

Более 50 авиакомпаний подключились к функции Share Item Location для возврата багажа

Новый чип Ultra Wideband расширяет возможности точного поиска

В основе обновлённого AirTag лежит чип сверхширокополосной связи второго поколения — тот же, что Apple использует в iPhone 17, Apple Watch Ultra 3 и Apple Watch Series 11. Благодаря ему функция Precision Finding работает на расстояниях, которые на 50% превышают показатели первой версии. Система ведёт пользователя к потерянному предмету с помощью тактильной отдачи, визуальных подсказок на экране и звуковых сигналов.

Новый Bluetooth-чип тоже расширяет радиус действия трекера. Apple добавила поддержку Precision Finding на Apple Watch Series 9, Ultra 2 и более поздних моделях — теперь искать вещи можно прямо с запястья, без необходимости доставать телефон.

В странах ЕАЭС, в т.ч. в России, UWB-модуль не работает, т.к. частоты заблокированы.

Громкий динамик и функция для возврата багажа

Встроенный динамик AirTag второго поколения стал на 50% громче. Это упрощает поиск трекера, когда он оказывается под диваном, в глубине рюкзака или в других труднодоступных местах.





Apple расширила функцию Share Item Location: теперь пользователи могут безопасно передавать данные о местоположении AirTag доверенным лицам, включая персонал авиакомпаний. Компания сообщает, что к программе присоединилось более 50 перевозчиков. Предварительные данные SITA показывают снижение задержек багажа на 26% и сокращение числа безвозвратно потерянных чемоданов на 90%.

Конфиденциальность и экология

Трекер сохранил сквозное шифрование, регулярную смену идентификаторов Bluetooth и кроссплатформенные оповещения для защиты от скрытого отслеживания. Apple подчёркивает, что данные о местоположении остаются конфиденциальными — доступа к ним нет даже у самой компании.

В производстве нового AirTag используется 85% переработанного пластика и 100% переработанных редкоземельных элементов в магнитах. Устройство совместимо со всеми аксессуарами для первого поколения трекера.

Цена не изменилась: одна штука стоит $29, набор из четырёх — $99. AirTag второго поколения доступен на сайте Apple и в приложении Apple Store.