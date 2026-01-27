Новая модель Casio Pro Trek появилась в сети раньше официального анонса и заметно отличается от привычных круглых дизайнов бренда. Pro Trek PRG-69 сочетает двухслойный ЖК-дисплей, угловатый корпус и фирменную технологию Triple Sensor.

Хотя с точки зрения технологий новинка не предлагает радикальных инноваций, PRG-69 можно назвать одной из самых необычных моделей Pro Trek за все время существования линейки. Часы получили классический цифровой дисплей с двумя слоями и прочный восьмиугольный корпус, дизайн которого вдохновлен моделью PRW-6900.

Модели PRG-69-1 и PRG-69-4 пока не были официально представлены Casio, однако уже появились в продаже у французского ритейлера David et Philly. Обе версии технически идентичны и отличаются только цветом: PRG-69-1 выполнена полностью в черном цвете, а PRG-69-4 сочетает черный циферблат с ярко-оранжевым ремешком. Несмотря на визуальное сходство с PRW-6900, корпус часов изготовлен из биопластика. Он устойчив к воздействию огня, что обеспечивает дополнительную защиту от искр костра. Ремешок сделан из биологически полученного уретана и, по заявлению производителя, обеспечивает высокий уровень комфорта во время длительных походов. Экран защищен минеральным стеклом.

Одной из ключевых особенностей PRG-69 является двухслойный дисплей Duplex. Верхний слой отображает крупную графику компаса, благодаря чему информация легко читается, а нижний слой остается свободным для показа времени и данных датчиков. В верхней части также размещен небольшой матричный дисплей, на котором отображаются день недели, дата и тренд атмосферного давления, не перегружая основной экран.

Внутри часы оснащены привычным для серии Pro Trek набором датчиков Triple Sensor (ABC). Пользователю доступны цифровой компас с 16 направлениями и двусторонней калибровкой, альтиметр с диапазоном измерения высоты от -700 до 10 000 метров и функцией автоматической записи данных, барометр с предупреждениями о резких изменениях давления, а также термометр с рабочим диапазоном от -10 до 60 °C.





Как и положено Pro Trek, модель получила технологию Tough Solar, позволяющую подзаряжать аккумулятор как от солнечного света, так и от искусственного освещения. Однако поддержка Multiband 6 для автоматической синхронизации времени отсутствует. Габариты PRG-69 составляют 52,5 × 46,4 × 14,4 мм, что делает часы немного крупнее моделей PRW-6900 и PRW-B1000.

Стоимость Casio Pro Trek PRG-69 составляет 200 евро. Предзаказ уже открыт у ритейлера David et Philly, а начало продаж запланировано на 20 марта 2026 года. Более подробная информация о международной доступности и ценах в других регионах ожидается после официального анонса Casio.