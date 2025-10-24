На мировой рынок вышло новое устройство — контроллер Razer Raiju V3 Pro, совместимый с ПК и PS5. В отличие от, например, DualSense Edge, его ключевая особенность — более точные и энергоэффективные TMR-стики, не подверженные дрейфу.

Razer Raiju V3 Pro включает стандартный набор игровых кнопок, а также четыре сменные клавиши, расположенные на тыльной стороне корпуса, что является отличительной чертой от схожих устройств. На эти клавиши можно назначать различные действия или же закрывать их специальными заглушками. В основе работы сменных стиков лежит электромагнитная технология TMR, представляющая собой усовершенствованную версию датчиков Холла. Эта технология позволяет избежать дрейфа, обеспечивая при этом повышенную точность позиционирования, более высокую скорость отклика и сниженное энергопотребление.

Контроллер также оснащен триггерами, работающими в двух режимах: быстрый и точный клик или длинный аналоговый ход. Игровые кнопки изготовлены из PBT-пластика, а их механизм представляет собой гибрид мембранной технологии и микропереключателей. По заявлению Razer, такая конструкция обеспечивает высокую скорость и чувствительность нажатия, а также приятный тактильный отклик.

Raiju V3 Pro подключается к PS5 или ПК посредством кабеля Type-C или беспроводного соединения по радиоканалу 2,4 ГГц с частотой опроса 250 и 2000 Гц соответственно. По мнению журналистов The Verge, новинка превосходит DualSense Edge (стоимостью 199 долларов или 16 170 руб.) по эргономике, тактильным ощущениям от кнопок и выходит дешевле, если учесть затраты на замену подверженных дрейфу ALPS-стиков у конкурента.

Razer Raiju V3 Pro поставляется с чехлом, двумя дополнительными стиками, донглом, заглушками для кнопок и кабелем длиной два метра, и продается по рекомендованной цене 219 долларов (17 800 руб.).



