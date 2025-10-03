Компания Thrustmaster анонсировала Eswap X2 H.E. — геймпад с уникальной возможностью настройки. Благодаря модульной конструкции пользователи могут переключаться между раскладками стиков, характерными для Xbox и PlayStation, а также модифицировать крестовину и триггеры.

Проводное устройство поддерживает Xbox One/Series и ПК под управлением Windows. Отличительной особенностью являются стики с датчиками Холла и модульная конструкция крестовины: их можно мгновенно переставить или заменить, не прибегая к пайке.

Механические кнопки XYAB с минимальной точкой срабатывания 0,3 мм, стандартные триггеры и четыре программируемые кнопки на задней панели завершают композицию. Кроме того, предусмотрен 3,5-мм порт для подключения гарнитуры.

Среди особенностей комплектации указаны сменные триггеры, которые, по-видимому, фиксируются винтами, и запасные насадки для стиков. Thrustmaster Eswap X2 H.E уже доступен в продаже на территории Германии по цене 169 евро (16 100 руб.).