Спустя два года после ребрендинга HBO Max в Max, Warner Bros. Discovery признаёт ошибку и возвращает культовый бренд. Уже этим летом сервис снова станет HBO Max.

В 2023 году Warner Bros. Discovery решила упростить название своего стримингового сервиса, убрав из него упоминание HBO. Так появился просто Max — более универсальный бренд, под которым компания пыталась объединить контент HBO и Discovery. Но, как оказалось, узнаваемость и репутация имени HBO были важнее.

Почему Max снова станет HBO Max

В официальном заявлении WBD признаёт, что отказ от бренда HBO был ошибочным. Исследования показали: пользователи ассоциируют HBO с высоким качеством, оригинальным контентом и узнаваемым стилем. А именно на этом теперь делает ставку компания.

«Потребители больше не ищут “больше контента” — они хотят лучший контент», — говорится в блоге WBD.

По словам JB Перретта, CEO стримингового направления WBD, новый-старый HBO Max не будет стремиться охватить всё и сразу. Вместо этого он сосредоточится на чётко определённой аудитории: взрослым и семьям, которым важно качество, а не объём.

Путь длиной в десятилетие: все переименования HBO

HBO как стриминг прошёл долгий путь:

Сначала был HBO Go — привязанный к подписке через кабельных операторов.

— привязанный к подписке через кабельных операторов. Затем появился HBO Now — отдельный сервис без ТВ-подписки.

— отдельный сервис без ТВ-подписки. Потом — просто HBO , и в 2020 году его сменил HBO Max , объединив контент Warner.

, и в 2020 году его сменил , объединив контент Warner. В 2023 году сервис стал просто Max , но это решение оказалось непродуманным.

, но это решение оказалось непродуманным. И вот теперь — снова HBO Max.

Что дальше?

Ребрендинг стартует уже этим летом, и он будет сопровождаться маркетинговой кампанией, подчёркивающей премиальный статус сервиса. WBD делает ставку на флагманский бренд и возвращается к корням. Возможно, именно это позволит HBO Max вновь укрепить свои позиции в мире стриминга.