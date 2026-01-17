В рамках продолжающегося судебного противостояния между Илоном Маском и компанией OpenAI новый иск содержит требования о компенсации в размере от $79 до $134 млрд. Как сообщает Bloomberg, Маск утверждает, что ему причитается часть незаконно полученной прибыли OpenAI и Microsoft за отказ от первоначального некоммерческого статуса.

В обновлённом иске указывается, что Маск вложил $38 млн в качестве начального финансирования на ранних этапах развития OpenAI, что составило около 60% стартового капитала некоммерческой организации. Помимо финансовой поддержки, он помогал в найме ключевых сотрудников, налаживал деловые связи и консультировал стартап. Согласно расчётам финансового эксперта К. Пола Ваззана, представляющего сторону Маска, OpenAI получила от $65,5 до $109,43 млрд незаконной прибыли, а Microsoft — от $13,3 до $25,06 млрд.

Исковое заявление является частью судебного процесса, начатого Маском в марте 2024 года, где он обвинил OpenAI в нарушении её некоммерческого статуса. Позднее в качестве ответчика была добавлена Microsoft, а Маск даже пытался добиться судебного запрета на реорганизацию корпоративной структуры OpenAI.

Параллельно Маск также подал иск против OpenAI и Apple, обвинив их в монополистической практике, которая ограничивает доступ его компании xAI к экосистеме App Store на равных условиях.

Требование о компенсации в размере до $134 млрд стало одним из крупнейших в истории корпоративных судебных разбирательств и подчёркивает напряжённость в отношениях между одним из основателей OpenAI и компанией, которая сейчас оценивается в $500 млрд.



