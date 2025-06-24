Компания VK (ранее известная как Mail.ru Group) анонсировала новую функцию для своего облачного сервиса. Теперь «Облако Mail» может автоматически выявлять дубликаты загруженных фотографий. Это позволит пользователям легко находить повторяющиеся изображения и удалять их, освобождая место для новых файлов.

После загрузки фотографий в облако нейросеть анализирует все изображения и определяет дубликаты — фотографии, которые являются точными копиями, но могут отличаться по метаданным или визуально напоминать друг друга.

Дубликаты можно найти во вкладке «Альбомы» в разделе «Дубликаты». Искусственный интеллект выделяет лучшее изображение из группы (с оптимальным качеством, яркостью и четкостью) звездочкой. Пользователи могут одним нажатием кнопки оставить только лучший снимок и удалить остальные копии. Каждые две недели ИИ будет анализировать новые фотографии пользователя и собирать дубликаты в новую подборку в том же разделе.

Напомним, что в мае 2023 года была запущена единая подписка Mail Space, которая объединяет функции «Почты» и «Облака». В апреле 2025 года для подписчиков тарифов от 256 ГБ стала доступна безлимитная автозагрузка фото и видео с мобильных устройств без использования основного пространства в хранилище.



