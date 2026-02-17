В сети появились скриншоты настроек функции Privacy Display, которая, по информации, будет доступна в Samsung Galaxy S26 Ultra. Судя по снимкам, это не просто режим затемнения — система умеет включаться автоматически по месту, типу контента и даже по части экрана, которую нужно защитить от посторонних взглядов.

Как работает Privacy Display

Основная логика функции — ограничить угол обзора и скрыть чувствительную информацию от людей рядом, чтобы не покупать физические защитные плёнки. В интерфейсе видны три ключевые настройки: Auto Privacy, Maximum Privacy и Custom Conditions.

Auto Privacy — автоматически включает режим при использовании приложений с «чувствительным» содержимым и в людных местах.

Maximum Privacy — дополнительно снижает яркость, чтобы ещё сильнее ограничить видимость экрана с боков.

Custom Conditions — позволяет задать собственные условия срабатывания (что и где скрывать).

В отдельном разделе Privacy Triggers есть три блока: «Where you are», «What content you see on display» и «Which part». Пункты, показанные на скриншотах: Public Places (для мест), Screen lock и Images (для контента), а также Notifications и Picture-in-Picture (для частей экрана). То есть можно настроить, чтобы защита включалась только в публичных местах, только при просмотре изображений или только для всплывающих уведомлений.

Samsung даёт краткое описание функции: «Protect your privacy by turning on the Privacy Display anytime», и предупреждает, что режим «будет включаться автоматически, когда соблюдаются условия». Это соответствует логике, показанной в настройках — комбинация геопозиции, типа контента и зоны экрана.

Что это даёт пользователю и какие компромиссы

Практическая польза очевидна: меньше нужды в физических фильтрах и меньше риска, что кто-то боковым взглядом увидит пароли, сообщения или фото. Настраиваемые триггеры — это редкость в подобных решениях, и они позволяют гасить экран только тогда, когда это действительно нужно.





На стороне компромиссов — снижение яркости при режиме Maximum Privacy, которое ударит по читаемости и аккумулятору в тёмных сценах. Автоматическое срабатывание по местоположению может ошибаться в пограничных ситуациях — например, в полупустом кафе устройство сочтёт место «публичным» и затемнит экран, хотя в этом нет нужды.

Кроме того, программные ограничения угла обзора уступают по эффективности специализированным оптическим фильтрам, которые физически блокируют боковой свет. Но подход Samsung даёт гибкость: скрывать только уведомления или картинку в режиме «картинка в картинке», вместо полного затемнения всего дисплея.

На рынке уже есть сторонние решения — защитные плёнки с узким углом обзора и приложения, маскирующие уведомления — но интегрированная система с триггерами может стать удобной альтернативой, если реализована корректно и не будет мешать обычной работе смартфона.

Остаётся вопрос интерфейса: насколько прозрачно будет система давать знать пользователю, что экран ограничен, и как быстро можно будет временно отключить защиту. От этого зависит, примут ли функцию массово или сочтут её мешающей.

Пока это утечка настроек — релиз Galaxy S26 Ultra ожидается в рамках очередной линейки Samsung, и окончательное поведение Privacy Display станет ясно только после официального анонса и тестов в реальных условиях.