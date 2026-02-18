Samsung подтвердил запуск серии Galaxy S26 на мероприятии Galaxy Unpacked 25 февраля 2026 года и уже открыл предзаказы в ряде стран. В Индии компания пошла привычным для себя путём маркетинга: при предзаказе 256 ГБ версии покупателя автоматически переведут на модель с 512 ГБ без доплаты; для предзаказавших 512 ГБ такой апгрейд не предусмотрен. Также всем, кто оставит предзаказ в Индии, гарантирован купон на сумму INR 2 699; 75 человек получат купон по INR 5 000, а 5 — по INR 50 000.

Что получат покупатели при предзаказе S26

Коротко и по делу — условия, которые размещены на странице предзаказа Samsung в Индии:

Предзаказ 256 ГБ → бесплатный апгрейд до 512 ГБ;

Предзаказ 512 ГБ → апгрейда не обещают;

Гарантированный купон при предзаказе: INR 2 699;

Розыгрыш: 75 купонов по INR 5 000 и 5 купонов по INR 50 000;

Акция пока официально подтверждена для Индии; компания может объявить похожие предложения в других регионах.

Samsung в прошлом тоже использовал «двойной объём» как приём стимулирования предзаказов, особенно на рынках, где покупатель чувствителен к объёму памяти и цене. В этом виде промо смысл прост: сделать 256-гигабайтную версию привлекательнее и повысить средний чек, не снижая публичных цен на стартовые модели.

Цена и где ещё ждать такое предложение

Пока стоимость новой линейки Samsung не раскрыта, но в индустрии обсуждают возможный рост цен против S25 из‑за увеличения цен на модули памяти. Апгрейд 256→512 ГБ в Индии выглядит как попытка смягчить негатив от повышения цен или компенсировать покупателям более жёсткую ценовую политику. На других рынках Samsung чаще ограничивается скидками, trade‑in‑программами и аксессуарами в комплекте; прямых апгрейдов памяти от производителей вроде Apple или Google обычно не бывает.

Если Samsung решит распространить акцию и в Европе или США, это снизит давление на продавцов по вопросам доступности версии с большей памятью, но одновременно увеличит спрос на 512 ГБ‑варианты — и, возможно, подтолкнёт бренда к точечному увеличению поставок памяти там, где маржинальность выше.





Чего ждать дальше

Акции для Индии — это не только локальная забота о покупателях, но и проба формулы, которая затем может перекочевать в другие регионы, если позволит снабжение и маржа. Две вещи остаются ключевыми: объявленная цена S26 и реакция конкурентов. Если память подорожала серьёзно, Samsung либо будет реже раздавать апгрейды, либо начнёт предлагать их ограниченно — в ряде стран или у определённых ритейлеров. Следите за анонсом 25 февраля: там станет ясно, сохранят ли апгрейды роль главного инструмента для массового старта продаж.