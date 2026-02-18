Федеральный окружной суд Северной Калифорнии вынес решение в пользу компании Cameo — платформы, позволяющей пользователям заказывать персонализированные видеопоздравления от знаменитостей, — и обязал OpenAI прекратить использование названия Cameo в своих продуктах и функциях.

OpenAI использовала название Cameo для функции в своём ИИ-приложении для генерации видео Sora 2. Эта функция позволяла пользователям вставлять цифровые образы самих себя в сгенерированные видео. В решении суда, поданном в субботу, говорится, что используемое название достаточно похоже, чтобы вызывать путаницу у пользователей. Суд также отклонил аргумент OpenAI о том, что слово Cameo носит лишь описательный характер, указав, что оно »скорее намекает на функцию, чем прямо её описывает».

Ещё в ноябре суд удовлетворил ходатайство Cameo о временном запретительном приказе и запретил OpenAI использовать это слово. После этого ИИ-компания переименовала функцию в Characters.

»Мы почти десять лет строили бренд, который ассоциируется с дружественным к талантам взаимодействием и искренней связью, и любим говорить, что каждый Cameo — это реклама следующего», — заявил генеральный директор Cameo Steven Galanis.

По его словам, это решение стало важной победой не только для компании, но и для всей экосистемы платформы и тысяч авторов, которые доверяют бренду Cameo. Он подчеркнул, что компания и дальше будет активно защищать свою интеллектуальную собственность от любых платформ, пытающихся воспользоваться её репутацией и узнаваемостью.





В свою очередь представитель OpenAI заявил агентству Reuters, что компания не согласна с утверждением о возможности исключительного владения словом cameo и намерена продолжить отстаивать свою позицию.

В последние месяцы OpenAI участвует сразу в нескольких разбирательствах, связанных с интеллектуальной собственностью. Ранее в этом месяце компания отказалась от брендинга IO для своих будущих аппаратных продуктов, о чём стало известно из судебных документов, полученных изданием WIRED. В ноябре приложение цифровой библиотеки OverDrive подало иск против OpenAI из-за использования названия Sora для видеогенератора. Кроме того, компания находится в судебных спорах с художниками, креативными специалистами и медиаорганизациями в разных странах по вопросам нарушения авторских прав.