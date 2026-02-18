Компания Google продолжает развивать функцию обмена файлами Quick Share. После того как в прошлом году поддержка AirDrop появилась в серии Pixel 10 и упростила передачу файлов между Android-устройствами и iPhone, компания начала распространять эту возможность и на другие модели.

В официальном сообщении, опубликованном в X, Google подтвердила, что серия Pixel 9 получает поддержку AirDrop в Quick Share. В ближайшие дни функция станет доступна на базовом Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold.

После обновления владельцы смартфонов серии Pixel 9 смогут передавать файлы пользователям iPhone напрямую через Quick Share. Ожидается, что функция будет активирована либо через обновление на стороне сервера, либо в составе программного обновления системы.

Для тех, кто не использует смартфоны Pixel, у Google тоже есть хорошие новости. Ранее компания сообщила, что планирует в будущем добавить совместимость Quick Share с AirDrop и на другие устройства под управлением Android, не ограничиваясь только линейкой Pixel.