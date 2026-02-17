Google начала разворачивать новую опцию резервного копирования: файлы из папки «Загрузки» на Android теперь при включённом бэкапе будут автоматически копироваться в Google Диск. Изменение пришло в упоминаниях февральского обновления Play System и уже доступно как серверная функция — после включения в настройках резервного копирования файлы окажутся в облаке без вашего дополнительного вмешательства.

Какие файлы будут сохраняться

Идея проста: всё, что попадает в папку «Загрузки», может попасть в резервную копию. Это удобно для документов, PDF, установочных пакетов и других мелких файлов, которые пользователи часто скачивают и потом забывают переместить в облачную папку.

Автоматическое резервное копирование содержимого папки «Загрузки»

Функция распространяется через обновление Play System (серверный разворот)

Копии сохраняются в Google Диск, но не синхронизируются: это одноразовая копия, изменения в оригинале не отразятся автоматически

Включение и управление — через настройки резервного копирования Android

Нельзя путать резервное копирование и синхронизацию. Google сделает снимок файлов из «Загрузок» и положит его в Drive; если вы отредактируете файл на телефоне, облачная копия не обновится автоматически — придётся сохранять заново или использовать сервис с синхронизацией.

Сколько места это займёт и зачем платить Google One

Загрузки будут храниться в вашем аккаунте Google, а доступное пространство по-прежнему ограничено бесплатными 15 ГБ. Простая автоматизация может быстро съесть квоту: большие PDF, архивы и установщики приложений накапливаются незаметно. Как следствие, часть пользователей обнаружит потребность в подписке Google One для увеличения хранилища.

Альтернативы есть — Dropbox и OneDrive умеют не только хранить копии, но и синхронизировать выбранные папки в фоновом режиме. Если вам важна живущая в облаке версия файла, эти сервисы удобнее. Google же делает шаг в сторону упрощения резервирования для тех, кто полагается только на экосистему Google.





Чего ждать дальше

Функция уже отмечена в описаниях февральского Play System обновления, но точных сроков массового включения нет — Google активирует её серверной переключкой. Важно помнить два момента: резервные копии из «Загрузок» будут занимать место в Drive, и это не замена полноценной синхронизации. Остаётся открытым вопрос, добавит ли Google возможность выборочной синхронизации или версионирования таких бэкапов — если да, это снизит риск дублирования и упростит жизнь тем, кто работает с часто меняющимися файлами.