Пользователи Google Photos заметили, что одна из самых удачных функций на смартфонах — Magic Eraser — стала хуже работать: мелкие детали оставляют артефакты, обрезанные объекты превращаются в странные пятна, а иногда и вовсе появляются «новые уши» вместо удалённого волоска. Сообщения появились на Reddit и в тематических сообществах — и это не просто раздражение, а сигнал: AI-функции больше не гарантируют прежнего качества.
Это важно потому что Magic Eraser давно стал важной частью повседневной «фоторедакции» для владельцев Pixel и пользователей Google Photos. Если инструмент деградирует, страдают и пользовательский опыт, и доверие к мобильным AI-редакторам вообще — от Google до сторонних приложений.
Почему Magic Eraser стал хуже
Пользователи описывают одинаковые симптомы: удаление мелких деталей (волос, ворсинки на одежде) теперь оставляет смазанные пятна или заметные искажения. Кто-то предположил, что Google переключил часть обработки с чипа в телефонe на облачные сервера — и качество модели в облаке по каким‑то причинам хуже или применяется другой алгоритм.
Google пока не дал публичного объяснения. В соцсетях также советуют несколько рабочих обходов: откатить версию Google Photos, включить режим полёта, чтобы заставить приложение использовать on‑device обработку, либо воспользоваться сторонними редакторами.
Что делать, если Magic Eraser работает плохо
- Включить режим полёта при использовании Magic Eraser — это иногда заставляет приложение работать локально.
- Откатить приложение Google Photos к более старой версии (рискованно, требует резервных копий и разрешений).
- Пользоваться сторонними приложениями: пользователи хвалят TouchRetouch для точечной ретуши.
- Если нужен массовый результат — проверить инструменты в iPhone и в приложениях от Samsung, они предлагают похожие функции и иногда дают более предсказуемый результат.
Важно: локальная обработка экономит приватность и часто даёт более стабильный результат на старых моделях Pixel, но старые версии приложений могут иметь уязвимости и несовместимости. Сторонние редакторы обычно платные, но дают контроль и прогнозируемость.
Кто выигрывает и кто теряет
Проигрывают обычные пользователи, которые рассчитывали на бесшовный «уборщик» в фотоальбоме. Google теряет часть доверия к одной из своих заметных демонстраций мобильного AI — и это удар по имиджу, особенно если проблемы связаны с архитектурными сменами (on‑device ↔ cloud).
Выигрывают конкуренты и нишевые разработчики ретуши: если Magic Eraser перестаёт справляться с задачей, люди пробуют TouchRetouch, сторонние плагины и функции в камерах других брендов. Для производителей смартфонов это шанс подчеркнуть надёжность локальных AI‑ускорителей и рекламировать предсказуемость обработки.
Чего ждать дальше
Если жалобы на качество продолжатся, Google вынужден будет или исправлять алгоритмы, или объяснять смену архитектуры. Альтернативный сценарий — пользователи постепенно потеряют привычку полагаться на автоматическое удаление дефектов и начнут искать более контролируемые инструменты. Вопрос остаётся открытым: вернётся ли Magic Eraser к прежнему уровню точности, или это начало более широкой перестройки мобильного AI, когда удобство и качество будут балансировать с соображениями приватности и масштабируемости.