Пользователи Google Photos заметили, что одна из самых удачных функций на смартфонах — Magic Eraser — стала хуже работать: мелкие детали оставляют артефакты, обрезанные объекты превращаются в странные пятна, а иногда и вовсе появляются «новые уши» вместо удалённого волоска. Сообщения появились на Reddit и в тематических сообществах — и это не просто раздражение, а сигнал: AI-функции больше не гарантируют прежнего качества.

Это важно потому что Magic Eraser давно стал важной частью повседневной «фоторедакции» для владельцев Pixel и пользователей Google Photos. Если инструмент деградирует, страдают и пользовательский опыт, и доверие к мобильным AI-редакторам вообще — от Google до сторонних приложений.

Почему Magic Eraser стал хуже

Пользователи описывают одинаковые симптомы: удаление мелких деталей (волос, ворсинки на одежде) теперь оставляет смазанные пятна или заметные искажения. Кто-то предположил, что Google переключил часть обработки с чипа в телефонe на облачные сервера — и качество модели в облаке по каким‑то причинам хуже или применяется другой алгоритм.

Google пока не дал публичного объяснения. В соцсетях также советуют несколько рабочих обходов: откатить версию Google Photos, включить режим полёта, чтобы заставить приложение использовать on‑device обработку, либо воспользоваться сторонними редакторами.

Что делать, если Magic Eraser работает плохо

Включить режим полёта при использовании Magic Eraser — это иногда заставляет приложение работать локально.

Откатить приложение Google Photos к более старой версии (рискованно, требует резервных копий и разрешений).

Пользоваться сторонними приложениями: пользователи хвалят TouchRetouch для точечной ретуши.

Если нужен массовый результат — проверить инструменты в iPhone и в приложениях от Samsung, они предлагают похожие функции и иногда дают более предсказуемый результат.

Важно: локальная обработка экономит приватность и часто даёт более стабильный результат на старых моделях Pixel, но старые версии приложений могут иметь уязвимости и несовместимости. Сторонние редакторы обычно платные, но дают контроль и прогнозируемость.





Кто выигрывает и кто теряет

Проигрывают обычные пользователи, которые рассчитывали на бесшовный «уборщик» в фотоальбоме. Google теряет часть доверия к одной из своих заметных демонстраций мобильного AI — и это удар по имиджу, особенно если проблемы связаны с архитектурными сменами (on‑device ↔ cloud).

Выигрывают конкуренты и нишевые разработчики ретуши: если Magic Eraser перестаёт справляться с задачей, люди пробуют TouchRetouch, сторонние плагины и функции в камерах других брендов. Для производителей смартфонов это шанс подчеркнуть надёжность локальных AI‑ускорителей и рекламировать предсказуемость обработки.

Чего ждать дальше

Если жалобы на качество продолжатся, Google вынужден будет или исправлять алгоритмы, или объяснять смену архитектуры. Альтернативный сценарий — пользователи постепенно потеряют привычку полагаться на автоматическое удаление дефектов и начнут искать более контролируемые инструменты. Вопрос остаётся открытым: вернётся ли Magic Eraser к прежнему уровню точности, или это начало более широкой перестройки мобильного AI, когда удобство и качество будут балансировать с соображениями приватности и масштабируемости.