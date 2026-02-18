Компания Activision подтвердила, что серверы Call of Duty: Warzone Mobile будут отключены 17 апреля 2026 года. После этой даты игра станет полностью недоступной. Разработчик называет это решение »финальным этапом» ранее объявленных изменений сервиса и уточняет, что до момента отключения серверов игроки смогут продолжать пользоваться игрой и всем уже доступным контентом.

Warzone Mobile была удалена из магазинов Google Play и Apple App Store ещё в мае 2025 года, поэтому установить игру официальным способом уже давно невозможно. В службе поддержки Activision отдельно подчёркивается, что повторная установка через магазины приложений также недоступна, так как проект полностью снят с публикации.

Покупки за реальные деньги в игре были остановлены 19 мая 2025 года. При этом пользователи, у которых Warzone Mobile уже установлена, могут потратить оставшиеся COD Points во внутриигровом магазине вплоть до 17 апреля 2026 года. После отключения серверов неиспользованные COD Points станут недоступны, а возврат средств за ранее купленный контент или виртуальную валюту осуществляться не будет.

Activision также уточнила различия между типами аккаунтов. Гостевые аккаунты, использовавшиеся для игры в Warzone Mobile, перестанут существовать после закрытия серверов. Аккаунты Activision больше не будут работать внутри Warzone Mobile, однако сохранятся и продолжат использоваться в других играх и сервисах компании, где требуется учётная запись.

В качестве альтернативы для мобильных игроков Activision рекомендует Call of Duty: Mobile, делая акцент на регулярных сезонных обновлениях и разнообразных режимах, включая королевскую битву, классический мультиплеер, зомби-режим и режим с элементами эвакуации.



