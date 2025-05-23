Федеральная торговая комиссия США официально прекратила административное разбирательство по делу о покупке Activision Blizzard компанией Microsoft за $68,7 млрд.

В опубликованном 23 мая распоряжении комиссия указала, что «в интересах общества дело должно быть закрыто». Таким образом, FTC окончательно отказалась от дальнейших попыток оспорить крупнейшее слияние в истории игровой индустрии, завершившееся ещё в октябре 2023 года.

Ранее регулятор неоднократно пытался заблокировать сделку как до её закрытия, так и после. Последняя попытка была предпринята в суде апелляционной инстанции. Однако в мае Девятый окружной апелляционный суд США отклонил доводы FTC, указав, что комиссия не смогла убедительно обосновать необходимость предварительного судебного запрета на сделку.

Президент Microsoft Брэд Смит прокомментировал решение в социальной сети X: «Сегодняшнее решение — победа для игроков по всей стране и для здравого смысла в Вашингтоне. Мы благодарны FTC за это заявление».

Сделка между Microsoft и Activision Blizzard стала одной из самых обсуждаемых в индустрии видеоигр, а отказ FTC от дальнейшего противодействия открывает путь к полной интеграции издателя в структуру Microsoft Gaming.