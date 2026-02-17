Activision объявила, что мобильная версия Call of Duty: Warzone окончательно перестанет работать 17 апреля 2026 года — сервера будут отключены в этот день, а играть можно будет до него. Игра уже находится в завершающей стадии: в мае 2025 года её убрали из магазинов и перестали выпускать новый контент.

Дата отключения Warzone Mobile

К моменту отключения владельцы смартфонов смогут продолжать играть только до 17 апреля 2026 года; после этого мобильный Warzone станет недоступен. При этом основной Call of Duty: Warzone остаётся бесплатной на Xbox, Battle.net, PlayStation и Steam. Компания при этом перенаправляет усилия на Call of Duty: Mobile, где уже есть режим «battle royale» и который будет получать сезонные обновления.

Дата отключения: 17 апреля 2026

Статус с мая 2025: удалён из магазинов и не получает нового контента

Альтернатива на мобильных: Call of Duty: Mobile (есть режим battle royale)

Warzone остаётся доступным на: Xbox, Battle.net, PlayStation, Steam

Это типичный сценарий для нишевых мобильных портов: когда сопровождение перестаёт окупаться, разработчик консолидирует аудиторию на более успешной платформе. В данном случае игроки получат выбор: переходить в Call of Duty: Mobile, мигрировать на консоль/ПК-версию Warzone или искать другие мобильные королевские битвы, вроде PUBG Mobile и Free Fire. Открытый вопрос — вернётся ли часть функционала Warzone Mobile в Call of Duty: Mobile перед окончательным отключением или Activision ограничится базовой миграцией игроков.