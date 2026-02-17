Пользователь Reddit под ником Holozard заставил Switch работать почти месяц, чтобы «уснуть» в Stardew Valley на 1 000 лет игрового времени — и поделился скриншотами последствий. После тысяч сезонов ферма превратилась в джунгли из гигантских грибов, метеоритов и зарослей; на счету героя — всего 500 золота, зато полки — полмиллиона от грибов.

Как пользователь заснул на 1 000 лет в Stardew Valley

Holozard объяснил, что просто оставил консоль включённой и повторял команду «лечь спать»: «запустил Switch на три недели (с девятью крашами), просто заходил в кровать и нажимал отдых», — пишет игрок. Для автоповтора он использовал геймпад с турбо-кнопкой и резинку, чтобы персонаж автоматически шёл вперёд; в итоге контроллер обрёл «ужасный дрейф стика». По словам автора, консоль была включена более 25 дней.

«Запустил консоль на три недели (кроме девяти раз, когда она падала), просто шел в кровать и нажимал отдых… Я использовал контроллер с турбо-кнопкой для многократного нажатия »A», и резинку, чтобы идти автоматически. Контроллер теперь с ужасным дрейфом» Holozard, пользователь Reddit

Что выросло на ферме и сколько это принесло

Скриншоты показывают, что Sleepwell Farm (да, так называется хозяйство) буквально захвачена природой: огромные грибы соседствуют с упавшими метеоритами, вокруг — десятки пней, заросли и для любителей форейджа — местечко на удачу. Заметный парадокс: персонаж проснулся с почти пустым кошельком — 500 золота — но благодаря грибам сумел заработать почти полмиллиона.

Продолжительность «сна»: ~1 000 игровых лет;

Реальное время работы консоли: более 25 дней;

Сервисные проблемы: как минимум 9 крашей за период;

Итог по деньгам: 500 золота в кошельке, ~0.5 миллиона от продажи грибов;

Побочные эффекты: большое количество грибов, метеоритов, зарослей и «grumpy» куры по скриншоту.

Игрок отмечает плохие загрузки и баги — ждать вхождения в кровать и перезапуск при падениях пришлось несколько раз. Тем не менее эксперимент подтвердил: Stardew Valley выживает в сценариях, когда игрок полностью уходит в авто-режим.

Чему подобные эксперименты учат сообществу

Это не просто смешная выдумка — это пример того, как игроки тестируют пределы условной «песочницы». Такие длительные простои обнажают поведение генерации мира и механики фермы: где появляются предметы после долгого простоя, как считает доход, как ведут себя животные. Для разработчика это бесплатный краш-тест и фидбек о крайних сценариях использования.





С учётом того, что официальный сиквел Haunted Chocolatier всё ещё в разработке и основные обновления Stardew вроде 1.7 выходят медленно, подобные истории — способ развлечься и изучить игру глубже. Остаётся вопрос: кто следующий закладывает таймер консоли и проверит, что случится через 10 000 лет?