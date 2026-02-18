Apple собирается объявлять новинки в первые дни марта не в одном большом шоу, а по шагам: пресс-релизы в понедельник-среду и затем «Apple Experience» 4 марта в Нью‑Йорке, Лондоне и Шанхае для живых демонстраций. По словам инсайдеров, это будет не стандартная трансляция с центральной сценой, а серия отдельных запусков — от iPhone 17e до новых Mac и устройств для умного дома.

Какие Продукты Apple Может Представить

Список слухов уже выглядит как мини‑каталог Apple на 2026 год: от бюджетного MacBook с чипом для iPhone до Studio Display с mini‑LED. Ниже — сводка основных предполагаемых анонсов с упоминанием ключевых характеристик, о которых пишут источники.

Низкобюджетный MacBook: A18 Pro, 12,9‑дюймовый экран, яркие цвета (жёлтый, зелёный, синий и, возможно, розовый).

A18 Pro, 12,9‑дюймовый экран, яркие цвета (жёлтый, зелёный, синий и, возможно, розовый). iPhone 17e: A19, поддержка MagSafe, беспроводные чипы C1X и N1, вырез‑notch вместо Dynamic Island, стартовая цена в США — $599.

A19, поддержка MagSafe, беспроводные чипы C1X и N1, вырез‑notch вместо Dynamic Island, стартовая цена в США — $599. iPad Air: обновление с M3 на M4.

обновление с M3 на M4. iPad (базовый): с A16 на A18 или A19.

с A16 на A18 или A19. MacBook Air: переход M4 → M5.

переход M4 → M5. MacBook Pro: M4 Pro/Max → M5 Pro/Max и поддержка PCIe 5.0 для SSD.

M4 Pro/Max → M5 Pro/Max и поддержка PCIe 5.0 для SSD. Mac Studio: M4 Max и M3 Ultra → M5 Max и M5 Ultra.

M4 Max и M3 Ultra → M5 Max и M5 Ultra. Studio Display: 27‑дюймовый экран с mini‑LED, частота обновления до 90 Гц или 120 Гц, HDR и чип A19 либо A19 Pro.

27‑дюймовый экран с mini‑LED, частота обновления до 90 Гц или 120 Гц, HDR и чип A19 либо A19 Pro. Home Hub: новый умный хаб с 6-7‑дюймовым квадратным экраном, чип A18 для Apple Intelligence и поддержкой FaceTime.

новый умный хаб с 6-7‑дюймовым квадратным экраном, чип A18 для Apple Intelligence и поддержкой FaceTime. Камера безопасности: фирменный модуль для HomeKit, продающийся вместе с хабом.

What strikes me is that March 4 - the »experience» day - is a Wednesday. So my spitball guess is that they announce all these products via Newsroom press releases, day-by-day. Like, say, the iPhone 17e on Monday, new iPad(s) on Tuesday, and new MacBooks on Wednesday. And then the »experience» will be a hands-on thing with in-person demos. Джон Грубер, Daring Fireball

Дата И Формат Объявлений

Приглашение на «Apple Experience» назначено на среду, 4 марта; источники предполагают, что пресс‑релизы появятся по одному в Newsroom в понедельник, вторник и среду той же недели. Bloomberg подтверждает: в этот раз большая прямая трансляция вряд ли состоится — вместо неё могут выйти короткие ролики под каждый продукт, а у избранных журналистов и создателей контента будет hands‑on с устройствами.

Это не первый случай: Apple уже объявляла продукты серией пресс‑релизов в марте 2019 года и в октябре 2024 года. Такая стратегия удобна, если надо распределить внимание медиа и розницы и если у разных устройств разные временные графики готовности к отгрузке.

Что Ждать Дальше

Такой поэтапный подход меняет PR‑риторику Apple: меньше одной большой премьеры, больше целенаправленных релизов для конкретных аудиторий — покупателей iPhone SE‑уровня, профессионалов Mac или владельцев HomeKit. Для ритейла это шанс подготовить запасы и отдельные промо‑кампании; для СМИ — необходимость рассредоточить внимание и решать, какие «истории» готовить первыми.





Из оперативного: ожидаемый старт цены iPhone 17e — $599 — делает модель ориентированной на сегмент, где Apple конкурирует не только с премиум‑Android, но и с более доступными устройствами. А появление cheap‑MacBook с A18 Pro повторяет тренд по использованию мобильных чипов в ноутбуках, что снижает себестоимость и увеличивает ассортимент для массового покупателя.

Остаётся вопрос логистики: сколько из перечисленного выйдет именно в первую неделю марта, а что отложат на более поздний цикл. Вероятный вариант — три продукта на старте (низкобюджетный MacBook, iPhone 17e и один iPad), остальные анонсы последуют в течение года. Смещение в сторону компактных пресс‑релизов также уменьшает эффект «события», зато повышает гибкость компании при проблемах с поставками.

Следите за новостями с 2 по 4 марта — это будет не один большой праздник Apple, а серия маленьких премьер. Какая из них привлечёт наибольшее внимание — аппарат за $599 или новый недорогой MacBook в ярких цветах — станет хорошим индикатором текущих приоритетов компании.