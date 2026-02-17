Модуль Good Lock — LockStar — получил обновление версии 8.5.00.10: пакет приносит три изменения для устройств на One UI 8.5 (Android 16 QPR2) и два для тех, кто остался на One UI 8.0. Обновление затрагивает поведение Always On Display и набор анимаций разблокировки — то есть те мелочи, которые видят и ценят пользователи, любящие тонкую настройку интерфейса.

Изменения для One UI 8.5

Скорректирован диапазон ручной регулировки яркости для Full screen AOD — теперь можно точнее подстроить яркость постоянно включённого экрана при полноэкранных AOD.

Добавлен тип анимации Unlock под названием «Swirl» — ещё один стиль при разблокировке, который появится в списке доступных эффектов.

Улучшена видимость строки состояния в экране редактирования анимации Unlock — проще оценивать, как анимация будет выглядеть с учётом значков и часов.

Изменения для One UI 8.0

Скорректирована яркость AOD для элементов «Add text» — текстовые элементы на AOD теперь должны выглядеть более предсказуемо при разных уровнях подсветки.

Исправлена пропажа опции ручной регулировки яркости на устройствах без Full screen AOD — пользователи таких моделей снова получат доступ к ручной настройке.

Точечные правки в LockStar — обычная практика Samsung: Good Lock служит площадкой для экспериментов с настройками интерфейса до и после крупных фирменных апдейтов One UI. Версия 8.5.00.10 не меняет кардинально внешний вид, но делает управление AOD и анимациями чуть удобнее и последовательнее между моделями.

Как обновить LockStar

Откройте Galaxy Store на смартфоне.

Нажмите на иконку «гамбургер» в левом верхнем углу.

Выберите раздел «Updates» и нажмите «Update all» или обновите только LockStar.

Обновление распространяется через Galaxy Store, поэтому доступность может отличаться по регионам и моделям. Если устройство пока не получило One UI 8.5, часть функций, привязанных к Android 16 QPR2, может оставаться недоступной до получения соответствующего системного обновления.

Чего ждать от One UI 8.5

Samsung уже анонсировала улучшения ещё для четырёх модулей Good Lock — QuickStar, HomeUp, Theme Park и Game Booster+ — что говорит о системной подготовке набора кастомизаций под One UI 8.5. Практика показывает: такие мелкие апдейты приходят раньше стабильного релиза оболочки и позволяют компании отладить пользовательский опыт на ранних волнах обновлений.