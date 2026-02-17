galaxy s25 good lock 1200x674 1
Модуль Good Lock — LockStar — получил обновление версии 8.5.00.10: пакет приносит три изменения для устройств на One UI 8.5 (Android 16 QPR2) и два для тех, кто остался на One UI 8.0. Обновление затрагивает поведение Always On Display и набор анимаций разблокировки — то есть те мелочи, которые видят и ценят пользователи, любящие тонкую настройку интерфейса.

Содержание
1. Изменения для One UI 8.5
2. Изменения для One UI 8.0
3. Как обновить LockStar
4. Чего ждать от One UI 8.5

Изменения для One UI 8.5

  • Скорректирован диапазон ручной регулировки яркости для Full screen AOD — теперь можно точнее подстроить яркость постоянно включённого экрана при полноэкранных AOD.
  • Добавлен тип анимации Unlock под названием «Swirl» — ещё один стиль при разблокировке, который появится в списке доступных эффектов.
  • Улучшена видимость строки состояния в экране редактирования анимации Unlock — проще оценивать, как анимация будет выглядеть с учётом значков и часов.

Изменения для One UI 8.0

  • Скорректирована яркость AOD для элементов «Add text» — текстовые элементы на AOD теперь должны выглядеть более предсказуемо при разных уровнях подсветки.
  • Исправлена пропажа опции ручной регулировки яркости на устройствах без Full screen AOD — пользователи таких моделей снова получат доступ к ручной настройке.

Точечные правки в LockStar — обычная практика Samsung: Good Lock служит площадкой для экспериментов с настройками интерфейса до и после крупных фирменных апдейтов One UI. Версия 8.5.00.10 не меняет кардинально внешний вид, но делает управление AOD и анимациями чуть удобнее и последовательнее между моделями.

Как обновить LockStar

  • Откройте Galaxy Store на смартфоне.
  • Нажмите на иконку «гамбургер» в левом верхнем углу.
  • Выберите раздел «Updates» и нажмите «Update all» или обновите только LockStar.

Обновление распространяется через Galaxy Store, поэтому доступность может отличаться по регионам и моделям. Если устройство пока не получило One UI 8.5, часть функций, привязанных к Android 16 QPR2, может оставаться недоступной до получения соответствующего системного обновления.

Чего ждать от One UI 8.5

Samsung уже анонсировала улучшения ещё для четырёх модулей Good Lock — QuickStar, HomeUp, Theme Park и Game Booster+ — что говорит о системной подготовке набора кастомизаций под One UI 8.5. Практика показывает: такие мелкие апдейты приходят раньше стабильного релиза оболочки и позволяют компании отладить пользовательский опыт на ранних волнах обновлений.

Источник: Sammobile
