OnePlus выпустила в Китае новый смартфон Ace 6, ориентированный на любителей мобильных игр. Устройство сочетает флагманскую производительность, яркий дисплей и продвинутую систему энергопитания. За пределами Китая модель, вероятно, выйдет под названием OnePlus 15R.

Смартфон оснащен 6,83-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2800×1272 пикселей, плотностью 450 ppi и адаптивной частотой обновления от 60 до 165 Гц. Экран поддерживает 10-битный цвет, полное покрытие цветового пространства DCI-P3 и пиковую яркость до 1800 нит. Также предусмотрена защита зрения TÜV Rheinland Intelligent Eye Protection 5.0, технология низкочастотного ШИМ-димминга и функция адаптации цветовой температуры под окружающее освещение.

В основе OnePlus Ace 6 лежит чип Snapdragon 8 Elite, выполненный по 3-нм техпроцессу. Он включает восьмиядерный процессор и графику Adreno 830, работающую на частоте 1,1 ГГц. Специальный игровой движок WindChaser обеспечивает стабильную частоту до 165 кадров в секунду.

Кроме того, устройство оснащено системой eSports Triple-Chip, состоящей из производительного чипа, сетевого G2 и сенсорного Lingxi, что снижает задержки и повышает стабильность кадров. Объем оперативной памяти достигает 16 ГБ LPDDR5X, а встроенной — до 1 ТБ UFS 4.1.

Смартфон работает на ColorOS 16 на базе Android 16. Среди ключевых функций — заметки с искусственным интеллектом (AI Flash Notes), кроссплатформенное взаимодействие с iPhone и Mac, а также поддержка многозадачности на нескольких экранах.





Основная камера представлена 50-Мп сенсором Sony IMX906 с оптической и электронной стабилизацией, а также 8-Мп сверхширокоугольным модулем. Поддерживается запись видео в 4K при 120 кадрах в секунду. Фронтальная камера получила 16-Мп сенсор с поддержкой видео 1080p при 30 кадрах в секунду.

Ёмкость батареи составляет 7800 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка 120 Вт SuperVOOC. Согласно данным компании, смартфон заряжается до 50% за 16 минут и полностью за 43 минуты.

OnePlus Ace 6 имеет пыле- и влагозащиту по стандартам IP66, IP68 и IP69K, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков, вибромотор X-оси, стереодинамики с технологией OReality Audio и модуль NFC. Поддерживаются две SIM-карты 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 с LHDC 5.0.

В Китае смартфон доступен в цветах Quick Silver, Racing Black и Flash White по следующим ценам:

12 ГБ + 256 ГБ — 2 599 юаней (≈ $364)

16 ГБ + 256 ГБ — 2 899 юаней (≈ $406)

12 ГБ + 512 ГБ — 3 099 юаней (≈ $434)

16 ГБ + 512 ГБ — 3 399 юаней (≈ $476)

16 ГБ + 1 ТБ — 3 899 юаней (≈ $546)

Продажи уже начались в Китае, а глобальный запуск ожидается в ближайшее время.