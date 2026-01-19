Компания Ayaneo анонсировала вторую портативную консоль в рамках своего бюджетного суббренда Konkr. Новинка получила название Konkr Fit и будет работать под управлением Windows «из коробки», а также оснащаться процессором AMD Ryzen.

Бренд Konkr был представлен в прошлом году одновременно с выпуском первой модели — Konkr Pocket Fit, компактной 6-дюймовой портативной консоли на Android. В отличие от неё, Konkr Fit ориентирована на более «взрослую» аудиторию и использует Windows в качестве операционной системы, что делает устройство принципиально иным, а не просто вариацией предыдущей модели.

Хотя общий дизайн остался узнаваемым, Konkr Fit получила ряд заметных отличий. В первую очередь, консоль стала крупнее за счёт 7-дюймового OLED-дисплея, тогда как Pocket Fit оснащалась 6-дюймовым LCD-экраном. Именно увеличенный размер экрана, по всей видимости, стал причиной отказа от слова «Pocket» в названии новой модели.

Ayaneo также раскрыла ключевые характеристики начинки. Konkr Fit будет построена на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX 470 и оснащена ёмким аккумулятором на 80 Вт·ч. Для сравнения, у Lenovo Legion Go S батарея имеет ёмкость 55,5 Вт·ч, а у Legion Go 2 — 74 Вт·ч. Остальные технические подробности компания пока не раскрывает.

Консоль будет доступна в двух расцветках: Retro Gray с красными акцентами и жёлтой. Расположение кнопок у Konkr Fit такое же, как у Pocket Fit. Устройство получит регулируемые триггеры и две дополнительные кнопки на задней панели.





Среди конструктивных изменений также отмечается увеличенная вентиляционная решётка на тыльной стороне, наличие двух портов USB Type-C в верхней части корпуса (у Pocket Fit их не было), а также иное расположение винтов, фиксирующих заднюю крышку.

Информации о дате выхода и стоимости Konkr Fit пока нет. Ayaneo лишь отмечает, что в будущем планирует провести дополнительные сессии с раскрытием новых подробностей об устройстве.