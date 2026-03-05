Компания Oppo готовится к запуску нового складного смартфона Oppo Find N6 в Китае. На этот раз устройство, как сообщается, может выйти и на международный рынок. Официальная дата презентации пока не объявлена, однако в китайской социальной сети Weibo появились утечки, раскрывающие практически полный список характеристик устройства.

Согласно опубликованной информации, внешний экран Find N6 может получить диагональ 6,62 дюйма и разрешение 1.5K+. Предположительно используется панель BOE Q10 с поддержкой стандартов Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+. Также говорится о применении LTPO-матрицы 8T с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Пиковая яркость внешнего дисплея может достигать 1600 нит, а ручная регулировка ограничена примерно 800 нитами. Для снижения нагрузки на глаза экран, по слухам, использует DC-подобное затемнение при высокой яркости и ШИМ-регулировку частотой 2160 Гц при низкой.

Внутренний складной дисплей, как ожидается, будет иметь диагональ 8,12 дюйма и более высокое разрешение 2K+. Сообщается, что он основан на панели Samsung E7 и также поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц и те же HDR-стандарты. Для регулировки яркости на низком уровне используется ШИМ-димминг с частотой 2160 Гц.

Камеры устройства также выглядят весьма впечатляюще. По данным утечки, смартфон получит тройную основную камеру. В неё войдёт 50-МП сверхширокоугольный модуль (0,6×) с фокусным расстоянием 15 мм и диафрагмой f/2.0 на базе сенсора Samsung JN5. Основная камера может использовать 200-МП сенсор HP5 с объективом 23 мм, диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения. Также ожидается 3-кратный телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм, диафрагмой f/2.7 и поддержкой OIS. Кроме того, устройство может получить систему линз второго поколения под названием Danxia.





За производительность, по слухам, будет отвечать процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем стандарта UFS 4.1.

В конструкции смартфона, как утверждается, используется куполообразный шарнир из титанового сплава. Также сообщается о защите от пыли и воды по стандартам IP56, IP58 и IP59. Среди других особенностей — новый коммуникационный чип Shanhai, двойные суперлинейные динамики и инфракрасный порт для управления техникой.

Автономность, согласно утечке, обеспечит аккумулятор третьего поколения Glacier ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт.