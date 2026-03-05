Oppo готовит к выходу смартфон Find N6 с гибким экраном, который впервые может получить глобальный релиз. Из множества недавних утечек из китайской соцсети Weibo известно почти всё — от деталей дисплея и камеры до аппаратной платформы и аккумулятора. Среди главных особенностей — два LTPO-экрана с переменной частотой обновления и корпус с титановым шарниром.

Внешний дисплей у Find N6 будет 6,62 дюйма с разрешением 1,5K+, выполненный по технологии BOE Q10 и поддерживающий Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+. Панель 8T LTPO позволяет адаптировать частоту обновления от 1 до 120 Гц, сохраняя энергию. Максимальная яркость достигает 1600 нит при пиковом режиме и 800 нит вручную, с комбинированным мерцанием Pulse DC и ШИМ 2160 Гц для защиты зрения.

Внутренний гибкий экран крупнее — 8,12 дюйма с разрешением выше 2K+, изготовленный по технологии Samsung E7, с теми же HDR-стандартами и адаптивной частотой 1—120 Гц. Для низкой яркости используется PWM-димминг 2160 Гц, чтобы минимизировать мерцание и снизить нагрузку на глаза.

Камеры представлены тройной системой. Основной датчик — 200 МП с объективом 23 мм, светосилой f/1,8 и оптической стабилизацией изображения на базе сенсора HP5. Дополняет его 50 МП сверхширокоугольный объектив 15 мм f/2,0 с сенсором Samsung JN5, а третья камера — 3-кратный телеобъектив с фокусным расстоянием 70 мм и светосилой f/2,7, также оснащённый OIS. Oppo применяет второе поколение системы линз «Danxia».

Под капотом спрятан процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 вместе с оперативной памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. Особое внимание уделено конструкции: шарнир из титанового сплава и сразу несколько степеней защиты от воды и пыли — IP56, IP58 и IP59. В комплектации также значатся новый коммуникационный чип Shanhai, стереодинамики с суперлинейным звучанием и инфракрасный пульт управления.





Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч третьего поколения под названием Glacier Battery поддерживает быструю проводную зарядку 80 Вт и беспроводную 50 Вт. Вещь наверняка будет тяжеловесом в сегменте складных смартфонов, предлагая мощность, надежность и гибкие экраны высокого класса.