Honor обновила линейку ультрапортативных ноутбуков на выставке MWC 2026, представив MagicBook Pro 14 2026 с привычным дизайном, но значительно улучшенными техническими характеристиками. Вес ноутбука составляет 1,37 кг, что чуть легче предшественника и удерживает устройство в категории лёгких и компактных моделей.

Экран остаётся одним из главных преимуществ модели. Здесь установлен 14,6-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 3:2, ориентированный на задачи продуктивности и творчества. Разрешение составляет 3120 × 2080 пикселей (~258 PPI), а частота обновления — 120 Гц. Панель поддерживает 100 % охвата цветового пространства DCI-P3, 10-битную цветность и максимальную яркость до 700 нит для HDR-контента.

Особое внимание уделено комфортному восприятию изображения: сертификаты TÜV Rheinland подтверждают сниженный уровень синего света и отсутствие мерцания, а встроенный режим E-Book помогает уменьшить нагрузку на глаза при длительном чтении.

Главная новинка — процессоры Intel Core Ultra серии 3 с кодовым названием Panther Lake. Базовые комплектации оснащены Core Ultra 5, а продвинутые версии — топовым Core Ultra X9 388H, способным справляться с творческими задачами повышенной сложности и лёгким гейммингом.

Оперативная память — LPDDR5X объёмом 24 или 32 ГБ, встроенный накопитель — 1 ТБ SSD. Для расширения хранилища предусмотрено два слота M.2 2280, что можно отнести к редкой практике среди ультрапортативных ноутбуков.





Набор интерфейсов впечатляет: Thunderbolt 4, USB-C 3.2 Gen 2 с полной функциональностью, два USB-A, HDMI 2.1 и 3,5 мм для наушников. Поддержка сетей включает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Также есть вебкамера Full HD и тройной микрофон. Клавиатура имеет ход клавиш 1,5 мм, а в зависимости от конфигурации доступны традиционный или чувствительный к давлению трекпады.

Ёмкость аккумулятора внушительная — 92 Вт·ч, что необычно для ноутбуков с похожими характеристиками. Производитель обещает до 15 часов автономной работы, но реальные показатели зависят от нагрузки и настроек экрана. Зарядка происходит через адаптер мощностью 100 Вт, полный цикл занимает 68 минут. Если потребуется, ноутбук может отдавать до 80 Вт другим устройствам, выступая в роли портативного зарядного устройства.

MagicBook Pro 14 2026 поставляется с Windows 11 Home и фирменными функциями Honor, включая экосистему Honor Share. Цвета корпуса доступны в трёх вариантах: Starry Gray, Green и White. Цены и сроки появления в продаже пока не объявлены.