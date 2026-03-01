Honor представила на выставке MWC 2026 новый складной смартфон Magic V6, который обещает изменить статус хрупких устройств этого сегмента. Инженеры бренда сделали ставку на долговечность, совместив защиту от воды и пыли с элегантным тонким корпусом.

Самый высокий уровень защиты среди складных смартфонов — IP68 и IP69

Если раньше даже ведущие бренды едва добивались сертификата IPX8, позволяющего выдерживать погружение под воду, Honor Magic V6 стал первым в мире складным аппаратом с двойной защитой IP68 и IP69. Первая гарантирует целостность при подводном погружении на глубину до 1,5 метра в течение получаса. Вторая — более редкая и серьёзная степень, защищающая корпус от мощных водяных струй высокой температуры и давления.

Главная преграда для водонепроницаемости складных смартфонов — механизм сложения и сопряжённые с ним зазоры. Именно здесь ранее проникали влага и пыль, выводя устройство из строя. Honor удалось решить этот инженерный вызов, надёжно изолировав уязвимое место, и теперь Magic V6 выдержит куда более суровые условия эксплуатации.

Этот шаг выделяет Honor Magic V6 на фоне конкурентов: Samsung Galaxy Z Fold5 и Mate X3, которые пока не обзавелись такой высокой степенью защиты, ограничиваясь базовой влагозащитой или её отсутствием. В условиях массового признания складных смартфонов, где предпочтение всё чаще отдаётся надежности, Honor занимает важную нишу.

Тонкий профиль и продуманный дизайн Magic V6 доказывают, что прочность и компактность вовсе не взаимоисключающие понятия. Новый уровень надежности может стать решающим фактором для покупателей, опасающихся за долговечность складывающихся экранов.



