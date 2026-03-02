Компания Corning, известная своими защитными стеклами для смартфонов и других портативных устройств, представила новое решение — Gorilla Glass Ceramic 3. По словам производителя, это самое прочное стекло в линейке компании.

Согласно тестам Corning, новое стекло демонстрирует »существенные преимущества при многократных падениях». В частности, Gorilla Glass Ceramic 3 выдержало как минимум 20 повторных падений с высоты одного метра на поверхность, имитирующую асфальт. Кроме того, стекло способно выдерживать падения с высоты более двух метров на поверхность, напоминающую бетон.

Повышенная прочность должна значительно повысить долговечность смартфонов и лучше защищать их от повреждений при случайных падениях.

Интересно, что Gorilla Glass Ceramic 3 впервые появится не на классическом смартфоне. Новое стекло дебютировало на внешнем экране складного смартфона Motorola Razr Fold, который ранее был показан на выставке CES 2026.

Пока неизвестно, когда этот материал начнут использовать и в других смартфонах, однако ожидается, что в ближайшие месяцы производители устройств начнут внедрять Gorilla Glass Ceramic 3 в новые модели.



