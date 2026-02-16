Wildberries запустила тест платного онлайн‑бронирования квартир в новостройках: в карточках жилья появилась кнопка брони, после нажатия пользователь оставляет контакты и оплачивает услугу, а заявка уходит застройщику. Компания обещает ответ в течение суток; бронь сохраняет цену, планировку и выбранный этаж в течение 12 дней.

Обработку заявок будет вести партнёр «Сделка.рф». На старте функция доступна не повсеместно — только в 15 городах у застройщиков «Неометрия» и «ГК Точно». Wildberries планирует расширение на других застройщиков и регионы.

Как работает онлайн‑бронирование квартир на Wildberries

Механика простая и знакомая по другим маркетплейсам: пользователь выбирает квартиру, нажимает платную кнопку «бронировать», вводит данные и оплачивает услугу. После этого заявка идёт застройщику через «Сделка.рф», и в течение 24 часов приходит подтверждение или отказ.

Действие брони: 12 дней — фиксируется цена, планировка и этаж.

Обработка: через партнёра «Сделка.рф», ответ обещан в сутки.

Доступность: пока у двух застройщиков в 15 городах; расширение планируется.

Где доступно бронирование

Wildberries не раскрыла список городов. Из официального сообщения следует только, что на старте сервис работает в 15 городах в партнёрстве с «Неометрией» и «ГК Точно». Это тестовый запуск — типичный ход, чтобы отладить процессы с застройщиками и партнёром по сделкам, прежде чем масштабировать продукт.

Почему это важно для рынка

Wildberries выходит в сегмент больших покупок и финансовых услуг: раньше маркетплейм продавал мебель и товары для дома, теперь он начинает конвертировать трафик в лиды на миллионы рублей. Это потенциально меняет борьбу за первичный рынок между традиционными площадками объявлений и маркетплейсами.





Конкуренты уже предлагают похожие сервисы: «ДомКлик» привязывает бронирование к ипотеке и банковским продуктам, ЦИАН и Авито развивают лидогенерацию для застройщиков. У Wildberries преимущество — огромный пул пользователей и отлаженная логистика, но у него нет опыта работы с документами и ипотекой — поэтому партнёр «Сделка.рф» важен не только технически, но и юридически.

Что будет дальше

Скорее всего Wildberries расширит список застройщиков и городов, добавит интеграции с ипотекой и сервисами по проверке документов, и начнёт брать плату не только с покупателей, но и с девелоперов за лиды. Для покупателей это удобство и риск — платить за приоритет, который не гарантирует 100% сделку. Для застройщиков это ещё один канал продаж, который придётся оценивать по себестоимости лидов и качеству заявок.

Вопрос остаётся открытым: удастся ли маркетплейму превратить простую кнопку «бронировать» в стабильный поток сделок без потери репутации и сбережения маржи застройщиков?