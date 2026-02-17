На российском рынке появился новый кроссовер с ценой 2,6 млн рублей: производитель сделал ставку на комфорт в холодное время года и на увеличенное внутреннее пространство. В базовой комплектации — зимний пакет с подогревом руля, подогревом сидений спереди и сзади и обогревом лобового, заднего и боковых стёкол; дополнительно усилили антикоррозийную защиту и улучшили лакокрасочное покрытие. Для акустического комфорта добавили 115 дополнительных звукоизоляционных элементов, а эффективность виброизоляции выросла на 50%. Габариты выросли: длина +210 мм, ширина +35 мм, колёсная база +110 мм — это обещает больше пространства в салоне и лучшую устойчивость на дороге.
Что получат покупатели
- Зимний пакет: подогрев руля; подогрев сидений — спереди и сзади; обогрев лобового, заднего и боковых стёкол.
- Защита кузова: усиленная антикоррозийная обработка и улучшенное лакокрасочное покрытие.
- Шумо‑ и виброизоляция: +115 звукоизоляционных элементов; виброизоляция стала на 50% эффективнее.
- Габариты: длина +210 мм, ширина +35 мм, колёсная база +110 мм — больше места внутри и стабильность на трассе.
- Цена: 2,6 млн рублей при старте продаж.
Источник: Motor