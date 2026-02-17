Что получат покупатели

Зимний пакет: подогрев руля; подогрев сидений — спереди и сзади; обогрев лобового, заднего и боковых стёкол.

Защита кузова: усиленная антикоррозийная обработка и улучшенное лакокрасочное покрытие.

Шумо‑ и виброизоляция: +115 звукоизоляционных элементов; виброизоляция стала на 50% эффективнее.

Габариты: длина +210 мм, ширина +35 мм, колёсная база +110 мм — больше места внутри и стабильность на трассе.

Цена: 2,6 млн рублей при старте продаж.

На российском рынке появился новый кроссовер с ценой 2,6 млн рублей: производитель сделал ставку на комфорт в холодное время года и на увеличенное внутреннее пространство. В базовой комплектации — зимний пакет с подогревом руля, подогревом сидений спереди и сзади и обогревом лобового, заднего и боковых стёкол; дополнительно усилили антикоррозийную защиту и улучшили лакокрасочное покрытие. Для акустического комфорта добавили 115 дополнительных звукоизоляционных элементов, а эффективность виброизоляции выросла на 50%. Габариты выросли: длина +210 мм, ширина +35 мм, колёсная база +110 мм — это обещает больше пространства в салоне и лучшую устойчивость на дороге.За 2,6 млн рублей новый кроссовер попадает в сегмент, где покупатели сравнивают предложения от Hyundai, KIA, Toyota и других массовых марок: в этом ценовом коридоре решают не только статус и бренд, но и то, насколько автомобиль «заточен» под российский климат и дороги. Усиленные защитные и комфортные опции — ожидаемая стратегия для привлечения клиентов, но основная ставка будет на сочетание комплектации, доступности сервисной сети и остаточной стоимости при перепродаже. Останется ли модель конкурентоспособной — вопрос к тест‑драйвам и сервисной поддержке: на бумаге это хорошо подготовленный продукт для зимы, но покупатель решит по опыту эксплуатации и соотношению цены и обслуживания.