Яндекс готовит отдельное приложение для заказа такси под брендом Fasten: в марте сервис должен стартовать в крупных городах и будет ориентирован на молодую аудиторию с собственной ценовой политикой и визуальной идентичностью. В Fasten будут предлагаться только поездки — без попыток сделать ещё один суперапп вроде Яндекс Go.

Это не просто ребрендинг: компания делает продукт с другой целевой группой и обещает, что внешний вид и позиционирование не будут перекликаться с Яндекс Go. Ставка — на пользователей, которые хотят простое, «только такси» приложение, возможно с акциями, геймификацией и иным интерфейсом, рассчитанным на поколение Z.

Чем Fasten отличается от Яндекс Go

Только такси — в приложении не будут объединять доставку еды, самокаты или аренду машин;

Отдельная айдентика — фирменные цвета и элементы дизайна не будут похожи на Яндекс Go;

Ценообразование под молодёжь — обещают особые тарифы и промо-кампании;

Планируемая дата запуска — март (старт в крупных городах).

Кого это радует и кого раздражает: выигрывают молодые пользователи, уязвлённые маркетинговой попыткой «всё в одном», и маркетологи Яндекса, получающие гибкую платформу для экспериментов. Проигрывают — потенциально Яндекс Go, который лишится части аудитории, и конкуренты вроде Uber, «Везёт» и «Ситимобил», которым придётся реагировать на новую нишевую атаку.

Такой ход отвечает общей логике рынка: сегментация аудитории и продуктовые спины помогают удерживать пользователей без дробления основного бренда. Вопрос в том, сможет ли Fasten обеспечить достаточный спрос у молодёжи и не ослабит ли внутреннюю экосистему Яндекса из‑за раздробления сервисов.

Если Fasten даст заметный прирост по активным молодым пользователям, другие игроки последуют — но если аудитория не перейдёт в новый интерфейс, эксперимент рискует остаться дорогостоящим уроком. Главное будет видно в первые месяцы после запуска: хватит ли у Fasten уникальных стимулов, чтобы отобрать трафик у существующих приложений.



