Компания Flkon из ОАЭ показала автомобиль Flcon, который явно наследует дизайн российских Marussia, но сделал это без согласования с основателем бренда Николаем Фоменко. Модель получила многорычажную подвеску собственной разработки, обычный двигатель внутреннего сгорания и шестиступенчатую механическую коробку; серийное производство планируют запустить после привлечения инвестиций в размере 24 млн долларов — за помощь с поиском инвестора Flkon предлагает 500 тыс. долларов.

Чем Flcon отличается от Marussia

На первый взгляд Flcon — это тот же образ спортивного купе с агрессивным силуэтом, который многие раньше связывали с Marussia. Но под капотом Flcon — классический ДВС, в то время как у Marussia были разные эксперименты с агрегатами и компоновками в прототипах. Flkon подчёркивает собственную подвеску и простую трансмиссию, то есть делает ставку на проверенную и дешевле в производстве схему, нежели на сложные инженерные решения.

Подвеска: многорычажная собственной разработки

Двигатель: двигатель внутреннего сгорания (точные параметры не опубликованы)

Трансмиссия: шестиступенчатая механическая коробка передач

Финансирование: производство после привлечения 24 млн долларов

Вознаграждение за поиск инвестора: 500 тыс. долларов

Marussia — бренд, который в 2000‑х и начале 2010‑х продавал идею российского спортивного автомобиля: модели B1 и B2 и даже прототип семиместного внедорожника F2. Компания, основанная Николаем Фоменко и Ефимом Островским с участием Антона Колесникова, фактически прекратила работу в 2014 году после банкротства. Наследие бренда — узнаваемый силуэт и коллекция концептов — теперь становится сырьём для чужого стартапа в ОАЭ.

Производство и финансирование Flcon

Flkon оставляет выбор модели бизнеса открытым: сначала показать машину, затем искать инвестора на 24 млн долларов и обещать половину миллиона тому, кто приведёт деньги. Это знакомая схема для небольших автопроектов: презентация прототипа привлекает внимание, а реальная сборка и логистика зависят от внешнего финансирования. Для покупателей и дилеров ключевой вопрос — где будут собирать машину и кто будет отвечать за сервис и запасные части.

Остаётся открытым юридический аспект: насколько законно заимствовать облик давно не действующего бренда и использовать его визуальную наследственность без согласия основателей. Практика показывает, что судебные тяжбы затягиваются и требуют затрат, а для нового производителя это ещё одна статья риска.





Чего ждать дальше

Если Flkon найдёт инвестора, мы увидим дальнейшую коммерциализацию облика, который многие запомнили по Marussia. Если денег не будет — проект останется ещё одной красивой презентацией в стиле «мы можем, но не хотим платить за развитие». Вмешательство бывших участников Marussia или претензии к интеллектуальной собственности добавят истории драматизма — и, возможно, юридических прецедентов для подобных кейсов в автопроме.