Renault Duster снова дешевле: на одном из объявлений модель второго поколения сейчас предлагается от 2 091 700 рублей — чуть выше отметки в 2 млн. Заметное снижение цены укрепляет позицию Duster в «бюджетном» поле кроссоверов и делает его более привлекательным выбором для тех, кто ищет простую и надёжную машину без излишеств.

Цена и комплектации Renault Duster

Базовая версия, доступная по указанной цене, идёт с мульти-рулём, бортовым компьютером, простой аудиосистемой с монохромным дисплеем, кондиционером и передними электростеклоподъёмниками. Под капотом — атмосферный 1,6‑литровый мотор на 114 л.с., вариатор и передний привод.

Стартовая цена: от 2 091 700 рублей

Двигатель: 1,6 л, 114 л.с., атмосферный

Трансмиссия: вариатор, передний привод

Опции в более дорогой версии: кожаная оплётка руля, большой сенсорный экран, электростеклоподъёмники во всех дверях, круиз‑контроль с ограничителем, камера заднего вида с парктрониками, кнопка запуска

Снижение цены имеет практический смысл: отметка в районе 2 млн рублей — психологический рубеж для многих покупателей. Именно в этой зоне появляется широкий набор альтернатив — от проверенных российских моделей до китайских и корейских конкурентов, которые охотно предлагают более богатое оснащение за схожие деньги.

Для Renault это простой ход: сохранить спрос на давно знакомую модель через ценовую политику, а не через технические новшества. Покупателям, которым важны простота и сервисная сеть, Duster остаётся разумным вариантом. Тем, кто ждёт больше мощности или современных систем помощи водителю, придётся смотреть выше по сегменту или на свежие предложения конкурентов.