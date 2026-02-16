Нидерландская мастерская Autoforma представила рестомод Volvo P1800ES: классическая задняя часть shooting brake, модернизированная ходовая, турбомотор и три уровня отделки. Проект нацелен не на массовый рынок, а на коллекционеров — Autoforma обещает примерно пять машин в год и цену около €300,000.

Цена и тираж Autoforma P1800ES

Autoforma планирует выпускать около пяти автомобилей в год по ориентировочной цене €300,000 (примерно $356,000 по курсу, на который ссылается источник). Это не бюджетная классика и не фабричный рестайлинг от Volvo — это ограниченная серия для тех, кто готов платить за уникальность и ручную доработку.

Чем оснащён рестомод

Двигатель: заводской турбированный Volvo T5 — пятицилиндровый турбомотор.

Трансмиссия: «переработанная» коробка передач (деталей не раскрывают).

Шасси: изменённая геометрия подвески, более широкая колея и увеличенная управляемость.

Тормоза: улучшенное охлаждение.

Рулевое: укороченное передаточное отношение руля для более быстрой реакции.

Кузов: расширители арок из углепластика, передний сплиттер и интегрированный спойлер на крыше.

Освещение: полноступенчатые LED спереди и сзади.

Опции: два типа кованых дисков, багажник на крыше и индивидуальные цветовые решения; для интерьера — восстановленная приборная панель, новые сиденья и центральный тоннель, разделяющий задние сиденья.

Сервисный штрих: по запросу предлагают чемоданы, скроенные под интерьер.

Autoforma привела три уровня отделки: Forward Fashionista — самая смелая по цветам и акцентам; Modern Marvel — более современная модернизация с упором на свет и подвеску; Heritage Heaven — реставрация в духе оригинала с улучшением надёжности. Такой подход позволяет охватить и ретро-энтузиастов, и тех, кто хочет яркости, и коллекционеров, ищущих «крайний» вариант.

Как это вписывается в рынок рестомодов

Autoforma выходит в уже насыщенную нишу: похожие проекты доводятся Singer (Porsche 911), David Brown и другие ателье, где цена за автомобиль регулярно уходит в средне- и верхне-шестизначные суммы. Для Volvo P1800 недавно был и другой заметный рестомод: P1800 Cyan GT, о котором сообщали с ценником около $700,000 — это показывает, что на одну и ту же базу могут претендовать разные уровни покупателей.

Тенденция очевидна: ограниченные тиражи, узнаваемая классика и современные технологии создают продукт, который ценят коллекционеры и инвесторы. Одновременно появляется давление на классических реставраторов и массовые предложения от производителей, которые пытаются монетизировать наследие через дорогие переиздания и лимитированные серии.





Кто выигрывает? Независимые ателье с сильным дизайном и связями в сообществе коллекционеров. Кто проигрывает? Традиционные реставраторы, которым всё труднее конкурировать по цене и по медийному вниманию; а также покупатели, рассчитывавшие на более доступные «классические» автомобили.

Autoforma доказала, что P1800ES остаётся привлекательной платформой для современного тюнинга, но главное испытание — удержать спрос при цене в несколько сотен тысяч евро. Переиграет ли мастерская Cyan и крупных рестомодеров по восприятию бренда — вопрос открытый; следующий шаг увидим в том, будет ли Autoforma развивать электрические опции или останется на бензине и механике.