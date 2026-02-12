Компания Huawei готовится провести презентацию новых продуктов 26 февраля в Мадриде. Ожидается, что на мероприятии будет представлен не только новые умные часы Watch GT Runner, но и ряд других устройств.

Huawei официально подтвердила, что в рамках события состоится глобальный запуск флагманского смартфона Mate 80 Pro. Модель была представлена в Китае ещё в ноябре и оснащается 6,75-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона лежит фирменный процессор Kirin 9030, а за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5 750 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — до 80 Вт.

Камера Mate 80 Pro включает основной модуль на 50 Мп с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0, перископический телеобъектив на 48 Мп с 4-кратным оптическим зумом, а также сверхширокоугольную камеру на 40 Мп.

Кроме смартфона, Huawei представит на глобальном рынке беспроводные наушники FreeBuds 5 Pro. Ранее они были анонсированы в Китае вместе с серией Mate 80. Наушники оснащены двойными динамиками, фирменным чипом Kirin A3, системой активного шумоподавления и поддержкой воспроизведения аудио без потерь качества.

Также компания планирует представить планшет MatePad Mini и запустить новую линейку фитнес-браслетов Band 11. Таким образом, 26 февраля обещает стать насыщенным днём для Huawei, с большим количеством анонсов в разных категориях устройств.



