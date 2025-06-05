Компания Xiaomi готовится к глобальному запуску фитнес-браслета Smart Band 10 — преемника Smart Band 9, представленного в Европе в ноябре 2024 года. Благодаря утечкам от XpertPick и инсайдера Судханшу Амбхоре стали известны полные характеристики и изображения нового устройства.

Smart Band 10 получит 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 212 × 520 пикселей и плотностью 326 ppi. Экран будет с тонкими рамками и овальной формы. В качестве программной платформы выступит HyperOS 2.0, а синхронизация данных о здоровье и тренировках будет осуществляться через приложение Mi Fitness.

Фитнес-браслет поддерживает более 150 спортивных режимов и совместим с устройствами на базе Android 8.0 и iOS 12.0 и выше. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 233 мАч, который полностью заряжается за час и обеспечивает до 21 дня автономной работы.

В арсенале датчиков: акселерометр, гироскоп, электронный компас, оптический датчик сердечного ритма (PPG) и датчик освещённости. Корпус выполнен из пескоструйного алюминия, а ремешок — из TPU-материала. Габариты устройства составляют 46,57 × 22,54 × 10,95 мм, вес — 15,95 г без ремешка.

Smart Band 10 будет доступен в вариантах с чёрным, белым и розовым ремешками. В Европе ожидается цена от 40 до 50 евро в зависимости от региона.

Главные отличия от предыдущей модели — увеличенный дисплей и новая операционная система.